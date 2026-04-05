Setmana Santa
Marta Figueras brilla com a Jesucrist en el 50è aniversari de la Passió de Sant Climent
La representació popular, nascuda el Divendres Sant de 1976, arriba aquest diumenge a l’última funció d’una edició marcada pel debut de l’actriu en el paper principal i per la commemoració del mig segle d’història
Marta Figueras debuta amb brillantor com a Jesucrist en una edició històrica de la Passió de Sant Climent Sescebes, que aquest any commemora el 50è aniversari d’una representació popular que va arrencar el Divendres Sant de 1976 i que s’ha convertit en una de les cites més emblemàtiques de la Setmana Santa a l’Alt Empordà.
La funció d’aquest any, malgrat la tramuntana, ha tingut un fort valor simbòlic per al municipi, no només pel relleu en un dels papers centrals de l’obra, sinó també perquè coincideix amb el mig segle de vida d’un espectacle nascut de la iniciativa d’un grup de joves del poble, amb el suport del mossèn Josep Barcons. Aquella primera experiència teatral, impulsada ara fa cinquanta anys, va acabar arrelant amb força i convertint-se en una tradició col·lectiva que ha passat de generació en generació.
Amb el pas del temps, la implicació veïnal ha estat una de les grans claus de la continuïtat de la Passió. Des dels inicis, els habitants de Sant Climent Sescebes no només hi han participat com a actors, sinó també en la confecció del vestuari i en totes les tasques necessàries per fer possible la representació. L’any 1985, davant el creixement del projecte i l’alt volum de voluntaris, es va constituir l’associació de La Passió de Sant Climent Sescebes.
A l'Horta d'en Cusí
Un altre dels elements diferencials de l’espectacle és l’Horta d’en Cusí, l’escenari natural on es representa l’obra i que ha esdevingut un dels seus grans signes d’identitat. Segons destaca l’alcalde, Marc Sala, es tracta d’un indret "peculiar, singular i únic" que converteix la funció en una experiència especialment recordada pels espectadors. Tot i l’evolució artística, tècnica i humana de la representació, aquest espai continua sent el gran teló de fons d’una Passió que manté viu l’esperit dels orígens.
La commemoració del 50è aniversari s’ha completat amb una exposició dedicada a repassar la trajectòria de la Passió a través de fotografies, materials i testimonis acumulats durant aquestes cinc dècades. Paral·lelament, les representacions s’han anat succeint aquests dies a Sant Climent Sescebes, en una edició especialment emotiva tant per als participants com per al públic.
Aquest diumenge arribarà l’última representació d’una edició marcada per la celebració del mig segle d’història i pel debut destacat de Marta Figueras com a Jesucrist. Serà el tancament d’una nova Setmana Santa per a una cita que, cinquanta anys després del seu naixement, continua demostrant una plena capacitat de convocatòria i una gran força popular.
