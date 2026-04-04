El Govern i l'Ajuntament de Colera impulsen setze pisos públics de lloguer al municipi

L’actuació forma part del pla de la Generalitat per promoure 566 habitatges públics en 31 municipis, especialment en pobles amb solars petits i menys capacitat tècnica

Vista aèria de Colera. / Ajuntament de Colera

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va signar dilluns passat el conveni per a la construcció de setze pisos de lloguer a Colera, en el marc d’un pla més ampli del Govern per impulsar habitatge públic arreu de Catalunya. Aquests habitatges, destinats als veïns del municipi, ja havien estat anunciats pel consistori fa unes setmanes.

En concret, el ple de l’Ajuntament de Colera va aprovar el passat 13 de març el conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que ha de permetre la construcció de setze habitatges de protecció oficial de lloguer per a la gent del poble. El municipi ha cedit dos solars a la Generalitat. "Properament us informarem del sistema d’inscripció per a optar als pisos i dels terminis de construcció dels projectes", afirmava aleshores el consistori.

L’actuació de Colera no és un cas aïllat. Forma part de la iniciativa del Govern de licitar abans d’acabar l’abril la construcció de 566 habitatges públics en 31 municipis a través de concursos específics per a solars de petites dimensions. En total, s’han signat convenis amb ajuntaments que permetran activar 42 terrenys amb capacitat per a 20 pisos o menys, especialment en municipis amb pocs recursos tècnics, que han delegat en la Generalitat la gestió dels concursos.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, signant un conveni amb alguns municipis de Catalunya per licitar solars per construir habitatge públic. / Andrea Salazar (ACN)

Ampliar el parc públic d’habitatge fins al 2030

Segons va destacar Illa el dilluns, aquest sistema vol adaptar-se a la realitat de cada municipi i facilitar que també s’hi puguin presentar petites empreses. La mesura s’emmarca dins del pla del Govern per ampliar el parc públic d’habitatge fins al 2030. Per la seva banda, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va defensar aquest model com una nova via de col·laboració amb els ajuntaments per fer créixer l’habitatge públic a Catalunya.

Els acords estableixen que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya supervisarà durant 75 anys el compliment de les condicions per part dels promotors. Un cop passat aquest període, els habitatges revertiran als ajuntaments. Els consistoris, al seu torn, es comprometen a agilitzar la tramitació administrativa i a concedir la llicència d’obres en un màxim de tres mesos des de la recepció del projecte constructiu.

Pel que fa a l’adjudicació dels pisos, els ajuntaments podran gestionar directament la selecció dels beneficiaris o delegar-la en els promotors, sempre sota criteris de transparència i concurrència. També podran fixar requisits com l’empadronament per prioritzar l’accés als habitatges.

En paral·lel, el Govern també preveu treure a concurs altres solars de titularitat pública, de manera que en aquesta primera fase es podrien posar al mercat 63 terrenys amb capacitat per construir fins a 823 habitatges.

En el cas de Colera, el municipi continua així la línia encetada per altres pobles de la zona, com Portbou, amb l’objectiu de generar més habitatge assequible i contribuir a frenar la pèrdua de població.

