Marià LorcaFigueres tràfic internacional droguesJazz FigueresTramuntana EmpordàRoses fibromiàlgia
L'Alt Empordà supera les 55.000 trucades al 112 el 2025 i la seguretat es manté com el principal motiu d'avís

La comarca registra un 6% més d'alertes que el 2024 i concentra el pic d'incidències als mesos d'estiu

Per municipis, la majoria de les comunicacions es van fer des de Figueres, seguit de Roses i Castelló d'Empúries

Una persona trucant al 112. / Empordà

Josep López Navarro

Figueres

El telèfon d'emergències 112 de la Generalitat va rebre el 2025 fins a 55.146 trucades a l'Alt Empordà, un 6% més que el 2024, quan se'n van registrar 52.275. Un cop més, la seguretat va ser el principal motiu dels avisos, amb 18.745 alertes, el 34% del total. Dins d'aquesta tipologia s'inclouen incidents com agressions, maltractaments, baralles, danys contra la propietat privada o pública i robatoris.

La segona tipologia de trucada que va registrar més avisos va ser l'assistència sanitària, amb 15.175, seguida del trànsit, amb 9.707. A força distància, també destaquen els avisos per incendi (3.937), altres incidències (3.098) i civisme (2.743).

Per municipis, la majoria de les trucades es van fer des de Figueres (18.011 trucades; un 33% del total), Roses (6.050; 11%), Castelló d'Empúries (4.701; 8,5%), la Jonquera (3.229; 6%) i l'Escala (2.829; 5%).

L'estiu concentra el pic de trucades

Per mesos, l'activitat del 112 a l'Alt Empordà va anar de menys a més a mesura que avançava l'any. Després d'un inici relativament tranquil, amb 3.506 trucades al gener i 3.178 al febrer, el volum va començar a créixer durant la primavera, amb 4.021 al març, 4.165 a l'abril i 4.497 al maig. El gran salt va arribar amb l'estiu: al juny es van registrar 6.081 trucades, al juliol es va enfilar fins a 6.201 i a l'agost es va tocar sostre amb 7.354, el màxim de tot l'any. Passat aquest pic, el nombre de comunicacions va baixar al setembre, amb 4.450, i es va mantenir més estable durant la tardor, amb 3.984 a l'octubre i 3.771 al novembre, abans d'un petit repunt al desembre, amb 3.938 trucades.

Trucades 112 per mesos

L'Alt Empordà, segona comarca gironina des d'on es van originar més trucades

Cal destacar que, a la província de Girona, l'Alt Empordà és la segona comarca des d'on es van originar més trucades al 112 durant el 2025, amb un total de 55.146. La precedeix el Gironès, amb 60.692 trucades, i la segueix molt de prop la Selva, amb 55.048. La següent comarca en volum de comunicacions va ser el Baix Empordà, amb 38.194 trucades. Completen el rànquing la Garrotxa, amb 12.359; el Ripollès, amb 6.189; i el Pla de l'Estany, amb 6.118.

A les comarques gironines, el telèfon d'emergències 112 de la Generalitat va rebre el 2025 fins a 233.746 trucades, un 7,8% més que l'any anterior. Les trucades per ventades i temporals van ser un dels motius d'aquest increment a la demarcació. En total, n'hi va haver 1.242 el 2025, un 28% més que l'any anterior.

Així mateix, els episodis que van generar més alertes van ser, d'una banda, la revetlla de Sant Joan -com arreu de Catalunya- i, de l'altra, l'incendi de Mont-ras, al Baix Empordà, del 3 d'agost. En canvi, l'apagada del 28 d'abril, que va generar prop de 6.000 trucades en un sol dia a Catalunya, no va ser un dels episodis més destacats a les comarques gironines.

El balanç d’activitat del telèfon d’emergències 112 del 2025 a la vegueria de Girona es va presentar l’1 d’abril a la seu de la Delegació del Govern a Girona, en un acte encapçalat pel delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart, i la directora general del CAT112, Irene Fornós, acompanyats pel director dels serveis territorials d’Interior i Seguretat Pública, Eduard Adrobau, i pel director dels Serveis Territorials de Salut i gerent de la Regió Sanitària Girona, Jaume Heredia. També es va comptar amb la presència dels comandaments dels principals cossos de seguretat i emergències.

Acte de presentació del balanç d'activitat del 112 a la vegueria de Girona. / Gencat

Durant la presentació, Guitart va destacar la tasca "imprescindible" del CAT112 en l’atenció i gestió eficient de les trucades d’emergència i va agrair la feina dels cossos operatius per garantir una resposta "ràpida, acurada i eficaç" a les necessitats de la ciutadania.

