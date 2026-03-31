Marià LorcaTrens suspesos Figueres-PortbouQuim PonsaFires Festes Santa CreuPatinatge Figueres al Mundial
Vilafant inicia el procés participatiu per escollir la bandera del poble

Entre el 13 i el 27 d’abril, els veïns la podran escollir, a través de l’aplicació mòbil municipal

El darrer ple de l’Ajuntament de Vilafant. / Ajuntament de Vilafant

Redacció

El darrer ple de l’Ajuntament de Vilafant, celebrat dimecres passat, va aprovar iniciar el procés participatiu per tal d’escollir la bandera del municipi. L’objectiu del consistori és dotar-se d’una bandera que representi el municipi, amb la voluntat d’implicar al veïnatge amb la seva elecció. Respectant la normativa vigent, "volem dotar Vilafant d’una bandera, però no volem escollir-la només nosaltres, volem implicar tota la ciutadania en la seva elecció. Creiem que, d’aquesta manera, es fomenta la participació ciutadana amb més àmbits i, a més, contribuïm a generar sentiment de pertinença del municipi, ja que aquelles decisions que es prenen col·lectivament se senten més pròpies", va destacar la regidora de Participació Ciutadana, Meritxell Novillo.

Entre el 13 i el 27 d’abril, els veïns podran escollir, a través de l’App Vilafant, el model que representa millor el municipi.

En la mateixa sessió plenària, van aprovar el reglament de la llar d’infants municipal, que permetrà que l’empresa que gestiona aquest equipament, tingui una base sobre quins han de ser els principis que han de regir el centre educatiu. "Aquest reglament ens permetrà tenir les línies que marcaran el funcionament d’aquest equipament educatiu", va dir Novillo.

