Transport ferroviari
Tallades preventivament l'R11 i l'RG1 entre Figueres i Portbou de les 14 a les 16 hores per la previsió de vent
Renfe habilita servei alternatiu per carretera mentre duri l'afectació
La circulació ferroviària de l'R11 i l'RG1 estarà tallada entre Figueres i Portbou entre les 14 i les 16 hores davant la previsió de fortes ratxes de vent, segons ha informat Renfe. Es tracta d'un tall preventiu "per garantir la seguretat dels viatgers".
Renfe estableix un pla alternatiu per carretera en el tram afectat durant les hores previstes del tall. Aquest tram també es va tallar preventivament aquest diumenge des de l'inici del servei i fins a la tarda.
