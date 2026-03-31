Medi ambient
Oriol Porcel, nou director tècnic del Consorci Salines Bassegoda
Agafa el relleu de Javi Martín i té el Pla d’usos de l’embassament de Boadella-Darnius com a projecte estratègic de referència
El darrer plenari del Consorci Salines Bassegoda va ratificar el nomenament d’Oriol Porcel com a nou tècnic d’assessorament i coordinació, que assumirà les funcions de direcció tècnica de l’ens, prenent el relleu de Javi Martín, que ha fet el salt a la política com a candidat del PSC a l’alcaldia de Figueres.
Porcel arriba amb l’objectiu d’impulsar una nova etapa més executiva i operativa, amb el Pla d’usos de l’embassament com a projecte estratègic per consolidar la tasca desenvolupada pel Consorci els darrers anys.
Oriol Porcel ha treballat en diverses entitats similars al Consorci, promovent la gestió d’espais naturals i del paisatge mitjançant instruments d’escala europea al servei dels governs locals. També ha desenvolupat projectes de cooperació internacional i ha coordinat entitats del tercer sector, com la Societat Catalana d’Educació Ambiental. Alhora, té vinculació amb el món acadèmic, primer a la Universitat Autònoma de Barcelona i, des de fa sis anys, al Departament de Geografia de la Universitat de Girona. La seva experiència com a consultor abasta l’ordenació del territori, el desenvolupament local i rural, la participació ciutadana, la planificació urbanística, així com polítiques d’habitatge i polítiques rurals.
En la seva incorporació al Consorci, Oriol Porcel subratlla que "aterra" a l’ens amb la voluntat de donar continuïtat i consolidar els objectius i les propostes estratègiques que els municipis han anat treballant en els darrers anys, i que el seu predecessor va contribuir a perfilar.
