Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fort ventEvacuació LlançàMIC EmpordàLaura FerràndezCan Tretze
instagramlinkedin

Medi ambient

Oriol Porcel, nou director tècnic del Consorci Salines Bassegoda

Agafa el relleu de Javi Martín i té el Pla d’usos de l’embassament de Boadella-Darnius com a projecte estratègic de referència

Oriol Porcel.

Oriol Porcel. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

El darrer plenari del Consorci Salines Bassegoda va ratificar el nomenament d’Oriol Porcel com a nou tècnic d’assessorament i coordinació, que assumirà les funcions de direcció tècnica de l’ens, prenent el relleu de Javi Martín, que ha fet el salt a la política com a candidat del PSC a l’alcaldia de Figueres.

Porcel arriba amb l’objectiu d’impulsar una nova etapa més executiva i operativa, amb el Pla d’usos de l’embassament com a projecte estratègic per consolidar la tasca desenvolupada pel Consorci els darrers anys.

Oriol Porcel ha treballat en diverses entitats similars al Consorci, promovent la gestió d’espais naturals i del paisatge mitjançant instruments d’escala europea al servei dels governs locals. També ha desenvolupat projectes de cooperació internacional i ha coordinat entitats del tercer sector, com la Societat Catalana d’Educació Ambiental. Alhora, té vinculació amb el món acadèmic, primer a la Universitat Autònoma de Barcelona i, des de fa sis anys, al Departament de Geografia de la Universitat de Girona. La seva experiència com a consultor abasta l’ordenació del territori, el desenvolupament local i rural, la participació ciutadana, la planificació urbanística, així com polítiques d’habitatge i polítiques rurals.

Notícies relacionades

En la seva incorporació al Consorci, Oriol Porcel subratlla que "aterra" a l’ens amb la voluntat de donar continuïtat i consolidar els objectius i les propostes estratègiques que els municipis han anat treballant en els darrers anys, i que el seu predecessor va contribuir a perfilar.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Joan Puigcercós, exlíder d'ERC: 'Serem independents abans de tenir el concert econòmic
  2. Evacuen vint menors i quatre monitors d'un esplai afectats pel fort vent a Garbet
  3. Laura Ferràndez, enginyera química: 'L'aigua de l'aixeta passa més controls de qualitat del que sovint pensem
  4. Figueres supera oficialment els 50.000 habitants i entra en una nova etapa de gestió municipal
  5. Li patina la roda d'una bici, es trenca una dent i el canell i el multen per 'conduir sense la diligència necessària': 'Em vaig sentir molt indefens
  6. Empuriabrava: la urbanització que va importar el model de les marines nord-americanes a la Mediterrània
  7. ERC reclama acabar amb el 'monocultiu comercial' a Figueres per 'salvar el centre' de la ciutat
  8. Ian, el menor de tres anys que lluita contra una de les mutacions genètiques més rares del món: 'Una entre un milió

Tallades preventivament l'R11 i l'RG1 entre Figueres i Portbou de 14h a 16h per la previsió de vent a la zona

Tallades preventivament l'R11 i l'RG1 entre Figueres i Portbou de 14h a 16h per la previsió de vent a la zona

Oriol Porcel, nou director tècnic del Consorci Salines Bassegoda

Oriol Porcel, nou director tècnic del Consorci Salines Bassegoda

Tramuntana Watch: l’Empordà que es porta al canell

Tramuntana Watch: l’Empordà que es porta al canell

Moeve Fútbol Zone 1x19: Ofensiva del Barça per Víctor Muñoz!

Mor Marià Lorca i Bard, exalcalde de Figueres, empresari i exdiputat al Parlament de Catalunya

Mor Marià Lorca i Bard, exalcalde de Figueres, empresari i exdiputat al Parlament de Catalunya

Consells per viatjar amb el gos o el gat durant les vacances

Consells per viatjar amb el gos o el gat durant les vacances

Defuncions del 31 de març de 2026 a l'Alt Empordà

Defuncions del 31 de març de 2026 a l'Alt Empordà

El Jutjat Mercantil de Girona accepta la demanda de l'Ajuntament de Figueres contra Orgull de Figueres i Josep Adolf Estrader

El Jutjat Mercantil de Girona accepta la demanda de l'Ajuntament de Figueres contra Orgull de Figueres i Josep Adolf Estrader
