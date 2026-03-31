Forta ventada
L'Empordà continua pendent de la tramuntana: més incidències més per vent en les últimes hores
El temporal manté activada l’alerta del VENTCAT
La tramuntana continua colpejant amb força l'Empordà i a la resta de les comarques gironines i manté activats els serveis d’emergència davant un episodi de vent que no afluixa. Des de dilluns al vespre i fins a les set del matí d’aquest dimarts, els Bombers de la Generalitat han rebut 18 avisos per incidències causades pel vent, 13 dels quals a la Regió d’Emergències de Girona.
Una de les actuacions més destacades s’ha fet a Sant Climent Sescebes, on ha cedit una coberta després que s’hagin desfet els ancoratges d’un edifici. Segons han informat els Bombers, l’incident no ha causat ferits. La resta de serveis han estat per caiguda d'arbres i altres elements en vies.
Aquest nou balanç arriba enmig d’un episodi de ventades que continua actiu. Protecció Civil manté en fase d’alerta el pla VENTCAT, ja que les previsions apunten que el temporal no només es manté sinó que fins i tot es reforça aquest dimarts 31 de març. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, el vent de component nord bufarà amb especial intensitat al Pirineu, el Prepirineu i també a l’Alt Empordà i el Baix Empordà, amb ratxes que poden superar els 90 km/h, sobretot en cotes mitjanes i altes.
Des de diumenge i fins dilluns, el telèfon d’emergències 112 va rebre fins a les set del vespre 1.208 trucades relacionades amb aquest episodi, que van generar 825 expedients. Les comarques amb més comunicacions van ser el Baix Empordà, l’Alt Empordà i el Gironès. Per municipis, destaquen Calonge i Sant Antoni, Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró i Palamós.
Pel que fa als Bombers, entre les set del matí i les set del vespre de dilluns van atendre 69 avisos pels efectes de la ventada, 55 dels quals a la Regió d’Emergències de Girona. La majoria de serveis han estat per arbres i branques caigudes, cablejat elèctric o telefònic malmès i desperfectes en teulades i façanes. Segons els cossos d’emergència, cap dels avisos ha estat greu ni ha comportat risc per a les persones.
Fort onatge
A més del vent, el temporal també manté alterada la Costa Brava, on es preveu fort onatge entre la Selva i l’Alt Empordà, amb onades de més de 2,5 metres. Per això, es demana extremar la prudència i no acostar-se a espigons, esculleres, passeigs marítims o camins de ronda. Protecció Civil també recomana evitar activitats de muntanya en zones exposades, especialment al Pirineu, on la combinació de neu i vent pot provocar episodis de torb.
