Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Marià LorcaTrens suspesos Figueres-PortbouQuim PonsaFires Festes Santa CreuPatinatge Figueres al Mundial
instagramlinkedin

Forta ventada

L'Empordà continua pendent de la tramuntana: més incidències més per vent en les últimes hores

El temporal manté activada l’alerta del VENTCAT

Una coberta despresa d'un edifici de Sant Climent Sescebes. / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Figueres

La tramuntana continua colpejant amb força l'Empordà i a la resta de les comarques gironines i manté activats els serveis d’emergència davant un episodi de vent que no afluixa. Des de dilluns al vespre i fins a les set del matí d’aquest dimarts, els Bombers de la Generalitat han rebut 18 avisos per incidències causades pel vent, 13 dels quals a la Regió d’Emergències de Girona.

Una de les actuacions més destacades s’ha fet a Sant Climent Sescebes, on ha cedit una coberta després que s’hagin desfet els ancoratges d’un edifici. Segons han informat els Bombers, l’incident no ha causat ferits. La resta de serveis han estat per caiguda d'arbres i altres elements en vies.

Aquest nou balanç arriba enmig d’un episodi de ventades que continua actiu. Protecció Civil manté en fase d’alerta el pla VENTCAT, ja que les previsions apunten que el temporal no només es manté sinó que fins i tot es reforça aquest dimarts 31 de març. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, el vent de component nord bufarà amb especial intensitat al Pirineu, el Prepirineu i també a l’Alt Empordà i el Baix Empordà, amb ratxes que poden superar els 90 km/h, sobretot en cotes mitjanes i altes.

Una boia empesa pel mal temps al Port de la Selva, aquest dimarts.

Una boia empesa pel mal temps al Port de la Selva, aquest dimarts. / Gemma Tubert

Des de diumenge i fins dilluns, el telèfon d’emergències 112 va rebre fins a les set del vespre 1.208 trucades relacionades amb aquest episodi, que van generar 825 expedients. Les comarques amb més comunicacions van ser el Baix Empordà, l’Alt Empordà i el Gironès. Per municipis, destaquen Calonge i Sant Antoni, Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró i Palamós.

Pel que fa als Bombers, entre les set del matí i les set del vespre de dilluns van atendre 69 avisos pels efectes de la ventada, 55 dels quals a la Regió d’Emergències de Girona. La majoria de serveis han estat per arbres i branques caigudes, cablejat elèctric o telefònic malmès i desperfectes en teulades i façanes. Segons els cossos d’emergència, cap dels avisos ha estat greu ni ha comportat risc per a les persones.

Notícies relacionades

Fort onatge

A més del vent, el temporal també manté alterada la Costa Brava, on es preveu fort onatge entre la Selva i l’Alt Empordà, amb onades de més de 2,5 metres. Per això, es demana extremar la prudència i no acostar-se a espigons, esculleres, passeigs marítims o camins de ronda. Protecció Civil també recomana evitar activitats de muntanya en zones exposades, especialment al Pirineu, on la combinació de neu i vent pot provocar episodis de torb.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Joan Puigcercós, exlíder d'ERC: 'Serem independents abans de tenir el concert econòmic
  2. Evacuen vint menors i quatre monitors d'un esplai afectats pel fort vent a Garbet
  3. Laura Ferràndez, enginyera química: 'L'aigua de l'aixeta passa més controls de qualitat del que sovint pensem
  4. Figueres supera oficialment els 50.000 habitants i entra en una nova etapa de gestió municipal
  5. Li patina la roda d'una bici, es trenca una dent i el canell i el multen per 'conduir sense la diligència necessària': 'Em vaig sentir molt indefens
  6. Empuriabrava: la urbanització que va importar el model de les marines nord-americanes a la Mediterrània
  7. ERC reclama acabar amb el 'monocultiu comercial' a Figueres per 'salvar el centre' de la ciutat
  8. Ian, el menor de tres anys que lluita contra una de les mutacions genètiques més rares del món: 'Una entre un milió

Figueres acomiadarà Marià Lorca aquest dimecres, a l'església de Sant Pere

Figueres acomiadarà Marià Lorca aquest dimecres, a l'església de Sant Pere

Tinsa, la taxadora més gran d’Espanya, apunta a "símptomes d’esgotament" en el preu de l’habitatge

Tinsa, la taxadora més gran d’Espanya, apunta a "símptomes d’esgotament" en el preu de l’habitatge

Lianet Castillo, campiona de la Copa d’Espanya de Bloc a Càceres: “Quan vaig fer el segon top vaig pensar: aquest és el meu dia”

Lianet Castillo, campiona de la Copa d’Espanya de Bloc a Càceres: “Quan vaig fer el segon top vaig pensar: aquest és el meu dia”

"Visca en Marià, collons!": ens ha deixat un Senyor de Figueres

"Visca en Marià, collons!": ens ha deixat un Senyor de Figueres

Lianet Castillo, campiona de la Copa d’Espanya de Bloc a Càceres: “Quan vaig fer el segon top vaig pensar: aquest és el meu dia”

Marià Lorca: família, Figueres i Dalí

Marià Lorca: família, Figueres i Dalí

Confirmat: la Seguretat Social determina que podràs cobrar l'ingrés mínim vital i treballar fins a 6.000 euros sense perdre l'ajuda

Confirmat: la Seguretat Social determina que podràs cobrar l'ingrés mínim vital i treballar fins a 6.000 euros sense perdre l'ajuda

Vilafant inicia el procés participatiu per escollir la bandera del poble

Vilafant inicia el procés participatiu per escollir la bandera del poble
Tracking Pixel Contents