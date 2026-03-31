L’EAP de Bàscara, premiat per la geolocalització de domicilis aïllats en l’àmbit rural
El treball reconegut posa en valor l’adaptació de l’atenció primària a les característiques territorials i la millora de l’accessibilitat assistencial en entorns rurals
L’Equip d’Atenció Primària (EAP) de Bàscara, gestionat per l’Institut Català de la Salut (ICS), ha estat distingit en el marc de la 14a Jornada Científica organitzada per la Fundació Salut Empordà, un espai consolidat per a la difusió de la recerca i la innovació en l’àmbit sanitari de l’Alt Empordà.
Adaptació de l'atenció primària
El treball reconegut, centrat en la geolocalització dels domicilis del programa ATDOM en zones rurals disperses, posa en valor l’adaptació de l’atenció primària a les característiques territorials i la millora de l’accessibilitat assistencial en entorns rurals. "En un entorn on l'extensió geogràfica és molt gran vam fer un projecte per geolocalitzar cases rurals aïllades o masos, de manera que ens fos més fàcil geolocalitzar el pacient", explica la directora de l'EAP de Bàscara, Anna Aurich.
Innovació i pràctica clínica
Aquest tipus d’iniciatives són clau per garantir una atenció equitativa i eficient, especialment en àrees amb població dispersa, i evidencien el compromís dels equips de l’ICS amb la innovació aplicada a la pràctica clínica.
La Jornada Científica de la Fundació Salut Empordà ha arribat enguany a la seva 14a edició consolidant-se com un punt de trobada entre professionals sanitaris de diferents àmbits assistencials. L’edició d’aquest any ha incorporat, per primera vegada, una taula específica de comunicacions d’atenció primària amb participació de professionals de tota la comarca, fet que reforça el paper d’aquest nivell assistencial en la generació de coneixement.
Segons el programa de la jornada, s’hi han presentat treballs vinculats a la qualitat assistencial, la seguretat del pacient, la geriatria, la farmàcia i la innovació, així com experiències de recerca aplicada a la pràctica clínica diària
Equips d’atenció primària de l’ICS
A més del reconeixement a l’EAP de Bàscara, la jornada ha comptat amb una participació destacada d’altres equips d’atenció primària de l’ICS a l'Alt Empordà.
Així, professionals de l’EAP de Figueres han presentat diversos treballs, entre els quals destaquen iniciatives en simulació clínica, abordatge de la diabetis durant el ramadà i projectes d’arts en salut. Per la seva banda, l’àrea bàsica de Llançà ha compartit un estudi pilot sobre l’impacte de l’exercici aquàtic i el suport psicològic en dones amb fibromiàlgia.
