La sípia de la badia de Roses, primera protagonista d’una campanya a les xarxes socials

Cada mes es dedicarà a alguna espècie local per donar visibilitat a les menys populars i promoure el consum de proximitat

Pau Rosell amb una sípia. / Ajuntament de Roses

Cada mes un peix local de Roses serà protagonista a les xarxes socials. Aquest mes, la sípia. Es tracta d'una iniciativa per donar a conèixer les espècies que es pesquen i fomentar el consum de productes de proximitat, donar visibilitat a espècies menys populars o de menor cost i promoure una alimentació més accessible i sostenible.

L’Ajuntament de Roses ha posat en marxa la nova campanya de difusió a les xarxes socials que dona valor a la feina del sector pesquer. La iniciativa, impulsada per l’Àrea de Promoció Econòmica en col·laboració amb la Confraria de Pescadors, preveu la publicació d’un vídeo mensual durant tot un any.

Els continguts es difondran a través dels perfils d’Instagram @rosesgastro i @confrariadepescadorsderoses, on pescadors, peixaters i altres professionals del sector presentaran diferents espècies, explicant-ne les característiques, curiositats i possibles usos a la cuina.

La campanya ja ha arrencat amb el primer vídeo, protagonitzat pel pescador d’arts menors Pau Rosell, que ha presentat la sípia. En els propers mesos, s’hi donaran a conèixer altres espècies com el pop blanc, la canana, el lluç, el sorell, la gambla blanca o el llobarro de piscifactoria.

Pau Rosell explica al vídeo que la sípia de la badia de Roses es pesca al sorral i es pesquen ara perquè és la seva temporada. No té espines, es pot cuinar de vàries maneres i no té espines. Algunes de les qualitats que apunta el pescador.

Amb aquesta iniciativa, el consistori no només vol fomentar el consum de producte de proximitat, donar visibilitat a espècies menys populars o de menor cost i promoure una alimentació més accessible i sostenible, sinó que també busca conscienciar la ciutadania sobre la importància de consumir peix de temporada, respectant els cicles naturals del mar i afavorint un consum més responsable i arrelat al territori.

La drag de l'Empordà, Barda Petarda, la primera catalana a concursar en el reality 'Regias del Drag España'

Espanya tindrà aquest any el fremanezumab, el primer fàrmac contra la migranya per a nens i adolescents: només una injecció al mes

Els abonaments gratuïts de Rodalies Renfe es prorroguen fins al 30 d'abril

ERC reclama acabar amb el "monocultiu comercial" a Figueres per "salvar el centre" de la ciutat

Figueres posa nova data a la Cursa de Sant Josep després que la ventada obligués a anul·lar-la

Europa lidera una investigació pionera amb virus oncolítics davant el càncer d'ovari avançat

Comprar una casa requereix 7,5 anys de sou, el doble que als 80

