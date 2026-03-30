Successos
Crema una palmera al costat d'una discoteca d'Empuriabrava
Els Bombers l'han sufocat amb rapidesa
Empuriabrava
Els Bombers van treballar aquest diumenge, poc abans de la mitjanit, en un incendi a Empuriabrava. En concret, van rebre l’avís que cremava una palmera al sector de l’aeroclub, al costat d’una discoteca de la localitat.
Fins al lloc s’hi van desplaçar diverses dotacions, que van poder sufocar el foc en poca estona. La Policia Local de Castelló d’Empúries també va intervenir en el servei.
- Evacuen vint menors i quatre monitors d'un esplai afectats pel fort vent a Garbet
- Laura Ferràndez, enginyera química: 'L'aigua de l'aixeta passa més controls de qualitat del que sovint pensem
- Empuriabrava: la urbanització que va importar el model de les marines nord-americanes a la Mediterrània
- Li patina la roda d'una bici, es trenca una dent i el canell i el multen per 'conduir sense la diligència necessària': 'Em vaig sentir molt indefens
- Chamusquina, el projecte de làmpades artesanes que ha conquerit Netflix des d'una masia de l'Empordà
- Els jubilats que van fer la mili poden augmentar la seva pensió
- Més d'un centenar de trucades pel fort vent, la majoria a l’Empordà
- Els treballadors hauran d'assistir al seu lloc de feina encara que faci dos mesos que no cobren el sou