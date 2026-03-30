La Ciutadella de Roses ja llueix il·luminada al llarg de dos quilòmetres
La nova instal·lació permet posar en valor de nit els murs del monument i espais inteirors i reforça la seva presència com a emblema patrimonial
La Ciutadella de Roses llueix des de fa uns dies una nova imatge nocturna gràcies a la posada en marxa completa del projecte de millora i ampliació de la seva il·luminació exterior i interior. Amb una inversió de 370.681 euros, el projecte ha permès il·luminar més de 2.000 metres lineals de murs de façana, reforçant la presència visual d’un dels espais patrimonials més emblemàtics de Roses.
L'Ajuntament remarca que la nova il·luminació fa possible apreciar també de nit la magnitud monumental de la Ciutadella, millora l’experiència del passeig pel seu entorn i accentua el paper del recinte com a porta d’entrada i element identitari del municipi.
Fins ara, el perímetre exterior només estava parcialment il·luminat en un tram de 865 metres lineals, principalment a la façana i al Portal de Mar, així com als baluards. Amb la nova actuació, aquesta il·luminació s’ha ampliat i adequat tant al perímetre defensiu com a diverses estructures interiors del conjunt.
Les contraguàrdies i els revellins exteriors, d’entre cinc i set metres d’alçada, han estat objecte d’un bany de llum uniforme per remarcar-ne el volum i la geometria. El projecte també posa èmfasi en punts singulars com el Balcó de la Reina, situat al revellí de Sant Antoni de Pàdua, i en les arestes verticals de les façanes, per potenciar-ne la lectura arquitectònica.
Il·luminació a l'interior
A l’interior del recinte, murs i baluards també s’han il·luminat amb un tractament homogeni i amb el mateix to cromàtic, tot i que amb una intensitat diferenciada respecte a l’exterior per generar contrast i remarcar la profunditat dels espais.
Un dels punts que ha rebut una atenció especial és la façana i el Portal de Mar, considerats una de les imatges més icòniques de Roses i la primera visió que rep el visitant quan arriba al centre urbà. També s’ha destacat amb una il·luminació específica la rèplica de bronze d’un mestre d’obres situada davant del portal, amb l’objectiu de posar-la en valor durant les hores nocturnes.
A més, el projecte ha inclòs la il·luminació de la part alta de l’església de Santa Maria, fent-la visible des de l’exterior del recinte emmurallat i contribuint a reforçar la lectura monumental del conjunt.
En total, la intervenció ha comportat la il·luminació de 2.035 metres lineals de murs, amb la instal·lació de 170 projectors i una potència total instal·lada de 12,712 kW. Segons s’ha destacat, els elements emprats s’han integrat al màxim en l’entorn per minimitzar l’impacte visual i garantir el compliment de la normativa sobre protecció del medi nocturn i eficiència energètica.
Subscriu-te per seguir llegint
