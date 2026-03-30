La drag de l'Empordà, Barda Petarda, la primera catalana a concursar en el reality 'Regias del Drag España'
El llançanenc Gerard Fulcarà Nadal (Barda Petarda) busca ser un referent per al jovent i reivindica el drag com a art, cultura i llibertat per a tota la família
L'artista drag de l'Empordà Barda Petarda (Gerard Fulcarà Nadal, Llançà 1994) és la primera catalana a concursar al reality Regias del Drag España.
El programa, creat i produït per la coneguda drag queen Nina Vagina, reuneix nou artistes de diferents punts de l’Estat que competiran al llarg de set episodis per alçar-se amb la corona d’aquesta tercera edició, que s'estrena el 5 d'abril i es pot veure al seu canal de Youtube.
Per a Barda Petarda, participar en el concurs és "una oportunitat per demostrar que l’art LGBTQ també neix i creix fora de les grans capitals". L'artista ha guanyat recentment l’edició digital del reality, Regias del Drag Virtual, i s’ha convertit en la primera guanyadora del format digital i en la primera guanyadora catalana de la franquícia.
Un dels seus trets diferencials és que porta el drag als carrers i que el seu show és per a totes les edats. "La societat relaciona les artistes drag amb el món de la nit i per a adults, però també existeixen artistes que actuen fora d’aquests àmbits. Per això vaig decidir que el meu drag fos diürn i visible, per poder ser un referent per al jovent LGBTQ". Sobre la seva participació en el programa, afirma que "tinc l’honor de ser la primera concursant catalana del programa, així que vull representar la meva terra i demostrar que el drag també és art, cultura i llibertat, i que pot ser per a tota la família".
Regias del Drag España és un programa independent produït per l’associació cultural CuidadoQueTeVeo i patrocinat i secundat per la Diputació de Càceres. Més enllà de l’entreteniment, el projecte aborda temes socials com la diversitat, la identitat, la salut mental, l’assetjament escolar, l’amor queer i les infàncies LGBTQ.
Des de la seva estrena a YouTube l’any 2022, el programa acumula més de 500.000 visualitzacions a la plataforma d’accés gratuït i milions de visualitzacions a les seves xarxes socials, consolidant-se com un espai cultural dins del panorama drag independent de l’Estat espanyol.
