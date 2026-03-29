Fort vent

La ventada obliga a tallar la circulació dels trens entre Figueres i Portbou

Hi ha servei alternatiu per carretera i es recomana seguir les indicacions de Protecció Civil

Aquest matí també s'ha interromput el servei de l'R3 entre Vic i Ripoll, tot i que en aquest cas ja s'ha restablert

Circulació tallada, en una imatge d'arxiu. / ACN

Josep López Navarro

Laura Teixidor

Figueres

La circulació de l'R11 entre Figueres i Portbou està tallada preventivament des d'aquest diumenge al matí pel fort vent, segons ha informat Renfe. El servei s'havia de restablir a les 16 hores, però a les 18 hores encara no s'ha reprès. Inicialment, estava previst que el tall s'allargués fins a les 13 hores, però finalment s'ha ampliat davant la previsió del temporal.

Fonts de la companyia han indicat que, en funció de l'evolució de les alertes, s'aniran prenent decisions. Mentrestant, hi ha servei alternatiu per carretera i es recomana seguir les indicacions de Protecció Civil.

Aquest matí també s'ha tallat la circulació de l'R3 entre Vic i Ripoll, tot i que en aquest cas ja s'ha restablert el servei, segons ha informat Renfe. Aquest tram havia quedat interromput des de l'inici del servei de manera preventiva per la ventada. El primer tren que ha circulat ha estat el que tenia la sortida prevista a les 17.16 hores des de la Garriga, amb arribada a les 18.35 hores a Ripoll.

Cal recordar que Protecció Civil va enviar aquest dissabte a la tarda una alerta als mòbils de l'Alt Empordà, el Berguedà, la Garrotxa, el Ripollès, el Solsonès i el nord de la Cerdanya davant la previsió d'una forta ventada.

Ratxes que freguen els 170 km/h

La ventada ha entrat amb força aquest diumenge a Catalunya. A l’Alt Empordà, la ratxa més intensa s’ha registrat al coll de Belitres, on el vent ha arribat als 160,56 km/h, i al pantà de Darnius-Boadella, on s’han assolit els 119,52 km/h.

Davant d’aquest escenari, el Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat aquest diumenge el grau de perill a 5 de 6 a la comarca, amb avís vermell. Les previsions indiquen que el fort vent s’allargarà fins dimarts al matí.

49 avisos als Bombers i un centenar de trucades al 112

Els Bombers de la Generalitat han rebut 49 avisos per la tramuntana a l’Alt Empordà entre les 20 hores de dissabte i les 13 hores d’aquest diumenge. Per la seva banda, el telèfon d’emergències 112 ha rebut, fins a les 12 hores, un centenar de trucades relacionades amb l’episodi de vent.

