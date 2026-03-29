Fort vent
La ventada obliga a tallar la circulació dels trens entre Figueres i Portbou
Hi ha servei alternatiu per carretera i es recomana seguir les indicacions de Protecció Civil
Aquest matí també s'ha interromput el servei de l'R3 entre Vic i Ripoll, tot i que en aquest cas ja s'ha restablert
Laura Teixidor
La circulació de l'R11 entre Figueres i Portbou està tallada preventivament des d'aquest diumenge al matí pel fort vent, segons ha informat Renfe. El servei s'havia de restablir a les 16 hores, però a les 18 hores encara no s'ha reprès. Inicialment, estava previst que el tall s'allargués fins a les 13 hores, però finalment s'ha ampliat davant la previsió del temporal.
Fonts de la companyia han indicat que, en funció de l'evolució de les alertes, s'aniran prenent decisions. Mentrestant, hi ha servei alternatiu per carretera i es recomana seguir les indicacions de Protecció Civil.
Aquest matí també s'ha tallat la circulació de l'R3 entre Vic i Ripoll, tot i que en aquest cas ja s'ha restablert el servei, segons ha informat Renfe. Aquest tram havia quedat interromput des de l'inici del servei de manera preventiva per la ventada. El primer tren que ha circulat ha estat el que tenia la sortida prevista a les 17.16 hores des de la Garriga, amb arribada a les 18.35 hores a Ripoll.
Cal recordar que Protecció Civil va enviar aquest dissabte a la tarda una alerta als mòbils de l'Alt Empordà, el Berguedà, la Garrotxa, el Ripollès, el Solsonès i el nord de la Cerdanya davant la previsió d'una forta ventada.
Ratxes que freguen els 170 km/h
La ventada ha entrat amb força aquest diumenge a Catalunya. A l’Alt Empordà, la ratxa més intensa s’ha registrat al coll de Belitres, on el vent ha arribat als 160,56 km/h, i al pantà de Darnius-Boadella, on s’han assolit els 119,52 km/h.
Davant d’aquest escenari, el Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat aquest diumenge el grau de perill a 5 de 6 a la comarca, amb avís vermell. Les previsions indiquen que el fort vent s’allargarà fins dimarts al matí.
49 avisos als Bombers i un centenar de trucades al 112
Els Bombers de la Generalitat han rebut 49 avisos per la tramuntana a l’Alt Empordà entre les 20 hores de dissabte i les 13 hores d’aquest diumenge. Per la seva banda, el telèfon d’emergències 112 ha rebut, fins a les 12 hores, un centenar de trucades relacionades amb l’episodi de vent.
- Els jubilats que van fer la mili poden augmentar la seva pensió
- El testimoni d'una jove diagnosticada de fibromiàlgia als 19 anys: 'No vull que em vegin dèbil
- L'arribada d'una massa d'aire polar a partir de diumenge presagia una Setmana Santa freda i amb possibles pluges disperses
- Ian, el menor de tres anys que lluita contra una de les mutacions genètiques més rares del món: 'Una entre un milió
- Empuriabrava: la urbanització que va importar el model de les marines nord-americanes a la Mediterrània
- Pont de Molins impulsa la dignificació del barranc de Can Tretze, escenari de l’afusellament de 42 presoners el 1939
- Fuga de cambrers de la Costa Brava: 'Marxo cada hivern a treballar a Àustria per tenir un sou i unes jornades dignes
- Li patina la roda d'una bici, es trenca una dent i el canell i el multen per 'conduir sense la diligència necessària': 'Em vaig sentir molt indefens