Successos
Evacuen vint menors i quatre monitors d'un esplai afectats pel fort vent a Garbet
El 112, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Llançà van traslladar el grup fins a un allotjament adequat
Vint menors i quatre monitors d’un grup d’esplai van ser evacuats aquest dissabte al vespre després de veure’s afectats pel fort vent mentre feien una activitat entorn de la platja de Garbet.
Els afectats van avisar el servei d’emergències 112, que va activar un dispositiu conjunt amb els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Llançà. Gràcies a l’operatiu, es va poder evacuar el grup de joves i traslladar-lo fins a un allotjament adequat, segons ha informat l'Ajuntament de Llançà.
L’actuació es va produir en el marc de l’episodi de fort vent que afecta l’Alt Empordà i altres comarques, amb avisos de màxim risc i una crida de Protecció Civil a extremar la precaució.
En aquest sentit, aquest dissabte es va enviar un ES-Alert a sis comarques, una de les quals l’Alt Empordà, per demanar que s’evitessin les activitats a l’exterior a causa del fort vent.
Ratxes que freguen els 170 km/h
La ventada ha entrat amb força aquest diumenge a Catalunya. A l’Alt Empordà, la ratxa més intensa s’ha registrat al coll de Belitres, on el vent ha arribat als 160,56 km/h, i al pantà de Darnius-Boadella, on s’han assolit els 119,52 km/h.
Davant d’aquest escenari, el Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat aquest diumenge el grau de perill a 5 de 6 a la comarca, amb avís vermell. Les previsions indiquen que el fort vent s’allargarà fins dimarts al matí.
49 avisos als Bombers i un centenar de trucades al 112
Els Bombers de la Generalitat han rebut 49 avisos per la tramuntana a l’Alt Empordà entre les 20 hores de dissabte i les 13 hores d’aquest diumenge. Per la seva banda, el telèfon d’emergències 112 ha rebut, fins a les 12 hores, un centenar de trucades relacionades amb l’episodi de vent.
Subscriu-te per seguir llegint
