Successos

Dues persones ferides a Llançà en cedir una tanca i caure per un talús de quatre metres

Un home de 31 anys i una dona de 24 han resultat ferits de matinada i han estat traslladats al Trueta

Imatge d'axriu d'un camió dels Bombers de la Generalitat.

Imatge d'axriu d'un camió dels Bombers de la Generalitat. / Bombers

Jesús Badenes

Llançà

Dues persones han resultat ferides la matinada d'aquest diumenge a Llançà després de caure per un talús d’entre tres i quatre metres en un espai entre dos edificis a la carretera entre el Port de la Selva i Llançà.

Les primeres dades apunten que un home de 31 anys i una dona de 24 s’haurien recolzat en una tanca exterior que barrava el pas a la zona i l’estructura hauria acabat cedint.

L’accident ha obligat a mobilitzar els equips d’emergència durant aproximadament una hora. Quan els efectius hi han arribat, la dona ja havia pogut ser treta del punt on havia caigut. En canvi, l’home encara era al fons del pati.

El rescat de l'home

La maniobra s’ha concentrat en aquest segon rescat. El personal d’emergència de Llançà l’ha immobilitzat en una llitera niu i, després, una autoescala desplaçada des de Figueres l’ha extret amb grua fins a la vorera. Allà ha quedat en mans del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que l’ha atès abans del trasllat.

Els dos ferits han estat evacuats a l’hospital Josep Trueta de Girona en estat menys greu.

De moment, la informació disponible situa l’origen de la caiguda en la cessió d’una tanca exterior que impedia l’accés a la zona.

Notícies relacionades

La clau és aquest punt: una estructura pensada per barrar el pas ha acabat convertint-se, segons les primeres dades, en l’element que ha precipitat l’accident. Per aquest motiu, s'ha precintat el lloc amb una banda per avisar que no és possible accedir-hi.

