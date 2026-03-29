Successos
Dues persones ferides a Llançà en cedir una tanca i caure per un talús de quatre metres
Un home de 31 anys i una dona de 24 han resultat ferits de matinada i han estat traslladats al Trueta
Jesús Badenes
Dues persones han resultat ferides la matinada d'aquest diumenge a Llançà després de caure per un talús d’entre tres i quatre metres en un espai entre dos edificis a la carretera entre el Port de la Selva i Llançà.
Les primeres dades apunten que un home de 31 anys i una dona de 24 s’haurien recolzat en una tanca exterior que barrava el pas a la zona i l’estructura hauria acabat cedint.
L’accident ha obligat a mobilitzar els equips d’emergència durant aproximadament una hora. Quan els efectius hi han arribat, la dona ja havia pogut ser treta del punt on havia caigut. En canvi, l’home encara era al fons del pati.
El rescat de l'home
La maniobra s’ha concentrat en aquest segon rescat. El personal d’emergència de Llançà l’ha immobilitzat en una llitera niu i, després, una autoescala desplaçada des de Figueres l’ha extret amb grua fins a la vorera. Allà ha quedat en mans del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que l’ha atès abans del trasllat.
Els dos ferits han estat evacuats a l’hospital Josep Trueta de Girona en estat menys greu.
De moment, la informació disponible situa l’origen de la caiguda en la cessió d’una tanca exterior que impedia l’accés a la zona.
La clau és aquest punt: una estructura pensada per barrar el pas ha acabat convertint-se, segons les primeres dades, en l’element que ha precipitat l’accident. Per aquest motiu, s'ha precintat el lloc amb una banda per avisar que no és possible accedir-hi.
- Els jubilats que van fer la mili poden augmentar la seva pensió
- El testimoni d'una jove diagnosticada de fibromiàlgia als 19 anys: 'No vull que em vegin dèbil
- L'arribada d'una massa d'aire polar a partir de diumenge presagia una Setmana Santa freda i amb possibles pluges disperses
- Ian, el menor de tres anys que lluita contra una de les mutacions genètiques més rares del món: 'Una entre un milió
- Empuriabrava: la urbanització que va importar el model de les marines nord-americanes a la Mediterrània
- Pont de Molins impulsa la dignificació del barranc de Can Tretze, escenari de l’afusellament de 42 presoners el 1939
- Chamusquina, el projecte de làmpades artesanes que ha conquerit Netflix des d'una masia de l'Empordà
- Fuga de cambrers de la Costa Brava: 'Marxo cada hivern a treballar a Àustria per tenir un sou i unes jornades dignes