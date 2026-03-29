La ventada entra amb força i les ratxes superen els 160 km/h al nord de l'Alt Empordà
Dues carreteres estan tallades per la caiguda d'arbres a Darnius i la Vajol
Es preveuen ventades generalitzades durant tot el día, però especialmente intenses al nord
ACN
La ventada de nord ha entrat amb força de matinada a Catalunya amb ratxes que superen els 120 km/h a cotes altes del Pirineu i els 160 km/h a l'extrem nord de l'Alt Empordà. A les 8.30 hores d'aquest diumenge, destaquen registres com els 160,6 km/h de Portbou-coll dels Belitres, els 133,9 km/h del Pantà de Darnius-Boadella, els 122,8 km/h de la Tosa d'Alp, els 116,3 km/h del Santuari de Queralt, els 115,9 km/h de Navata o els 110,5 km/h d'Ulldeter, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).
A banda de l'Empordà i les cotes altes del Pirineu, el vendaval també afecta amb intensitat diverses comarques de l'Ebre amb registres de 109,8 km/h a Mas de Barberans i el Perelló o 97 km/h a la Sénia. La tramuntana igualment es fa notar en zones menys habituades com Palamós (100 km/h), Banyoles (89,6 km/h) o Castell d'Aro (74,9 km/h).
Dues carreteres estan tallades per la caiguda d'arbres a l'Alt Empordà. Es tracta de la GI-505 a la Vajol i de la GI-502 a Darnius, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT).
Més d'un centenar de trucades, la majoria a l’Empordà
El telèfon d’emergències 112 ha rebut un total de 111 trucades pel fort vent fins a les 8 hores. Els avisos han generat 64 expedients. Per comarques, des de l’Alt Empordà s’han fet el 35,29% de les trucades, i des del Baix Empordà, el 19,61%. L’11,76% dels avisos procedeixen del Berguedà.
Protecció Civil va enviar ahir dissabte un ES-Alert a sis comarques per demanar que s'evitin les activitats a l'exterior a causa del fort vent. Es tracta de l'Alt Empordà, el Ripollès, el Berguedà, la Garrotxa, el Solsonès i el nord de la Cerdanya. Es preveuen ventades generalitzades amb ratxes superiors als 90 km/h durant tot el dia, però especialment intenses al nord.
