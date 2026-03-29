La ventada entra amb força i les ratxes superen els 160 km/h al nord de l'Alt Empordà

Dues carreteres estan tallades per la caiguda d'arbres a Darnius i la Vajol

Es preveuen ventades generalitzades durant tot el día, però especialmente intenses al nord

L'embat de les onades, des del Passeig Marítim de l'Escala / ACN

La ventada de nord ha entrat amb força de matinada a Catalunya amb ratxes que superen els 120 km/h a cotes altes del Pirineu i els 160 km/h a l'extrem nord de l'Alt Empordà. A les 8.30 hores d'aquest diumenge, destaquen registres com els 160,6 km/h de Portbou-coll dels Belitres, els 133,9 km/h del Pantà de Darnius-Boadella, els 122,8 km/h de la Tosa d'Alp, els 116,3 km/h del Santuari de Queralt, els 115,9 km/h de Navata o els 110,5 km/h d'Ulldeter, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).

A banda de l'Empordà i les cotes altes del Pirineu, el vendaval també afecta amb intensitat diverses comarques de l'Ebre amb registres de 109,8 km/h a Mas de Barberans i el Perelló o 97 km/h a la Sénia. La tramuntana igualment es fa notar en zones menys habituades com Palamós (100 km/h), Banyoles (89,6 km/h) o Castell d'Aro (74,9 km/h).

Dues carreteres estan tallades per la caiguda d'arbres a l'Alt Empordà. Es tracta de la GI-505 a la Vajol i de la GI-502 a Darnius, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

Més d'un centenar de trucades, la majoria a l’Empordà

El telèfon d’emergències 112 ha rebut un total de 111 trucades pel fort vent fins a les 8 hores. Els avisos han generat 64 expedients. Per comarques, des de l’Alt Empordà s’han fet el 35,29% de les trucades, i des del Baix Empordà, el 19,61%. L’11,76% dels avisos procedeixen del Berguedà.

Protecció Civil va enviar ahir dissabte un ES-Alert a sis comarques per demanar que s'evitin les activitats a l'exterior a causa del fort vent. Es tracta de l'Alt Empordà, el Ripollès, el Berguedà, la Garrotxa, el Solsonès i el nord de la Cerdanya. Es preveuen ventades generalitzades amb ratxes superiors als 90 km/h durant tot el dia, però especialment intenses al nord.

  1. Els jubilats que van fer la mili poden augmentar la seva pensió
  2. El testimoni d'una jove diagnosticada de fibromiàlgia als 19 anys: 'No vull que em vegin dèbil
  3. L'arribada d'una massa d'aire polar a partir de diumenge presagia una Setmana Santa freda i amb possibles pluges disperses
  4. Ian, el menor de tres anys que lluita contra una de les mutacions genètiques més rares del món: 'Una entre un milió
  5. Empuriabrava: la urbanització que va importar el model de les marines nord-americanes a la Mediterrània
  6. Pont de Molins impulsa la dignificació del barranc de Can Tretze, escenari de l’afusellament de 42 presoners el 1939
  7. Fuga de cambrers de la Costa Brava: 'Marxo cada hivern a treballar a Àustria per tenir un sou i unes jornades dignes
  8. Li patina la roda d'una bici, es trenca una dent i el canell i el multen per 'conduir sense la diligència necessària': 'Em vaig sentir molt indefens

