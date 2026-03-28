Restablerta la circulació a l’R11 després de quedar interrompuda per la caiguda d’un arbre sobre un tren

Renfe va gestionar servei alternatiu per carretera entre Flaçà i Figueres

Imatge del tren que ha xocat contra un arbre a l'R11 a Sant Jordi Desvalls / Cedida

La circulació ferroviària ha quedat restablerta a l’R11 després que divendres a la tarda quedés interrompuda per la caiguda d’un arbre sobre un tren, que no va provocar ferits. Renfe va gestionar servei alternatiu per carretera entre les estacions de Flaçà i Figueres. 165 passatgers van ser evacuats del tren afectat, que va quedar aturat a la via després que li caigués a sobre un arbre al pas per Sant Jordi Desvalls (Gironès).

Els Bombers hi van enviar set dotacions, que van evacuar el passatge amb la col·laboració dels Mossos fins a la carretera de Gaüses, on van ser recollits per autobusos habilitats per Renfe. L’arbre va provocar danys a la catenària i a l’estructura del comboi.

  1. Li patina la roda d'una bici, es trenca una dent i el canell i el multen per 'conduir sense la diligència necessària': 'Em vaig sentir molt indefens
  2. L'arribada d'una massa d'aire polar a partir de diumenge presagia una Setmana Santa freda i amb possibles pluges disperses
  3. Què és un trastorn límit de la personalitat com el que pateix Noelia des de ben jove?
  4. Fuga de cambrers de la Costa Brava: 'Marxo cada hivern a treballar a Àustria per tenir un sou i unes jornades dignes
  5. El testimoni d'una jove diagnosticada de fibromiàlgia als 19 anys: 'No vull que em vegin dèbil
  6. Multes de 200 euros per tenir un accident, col·locar la balisa V16, però no portar la V19
  7. Ian, el menor de tres anys que lluita contra una de les mutacions genètiques més rares del món: 'Una entre un milió
  8. Els millors plans pel cap de setmana del 28 i 29 de març a l'Alt Empordà

La comunitat

Empuriabrava: la urbanització que va importar el model de les marines nord-americanes a la Mediterrània

La tradició de les palmes i palmons: què fer després de la benedicció en el Diumenge de Rams

Pont de Molins impulsa la dignificació del barranc de Can Tretze, escenari de l’afusellament de 42 presoners el 1939

L'escriptora Pilar Garriga imagina una història de resiliència i tendresa animal

Els pediatres que van atendre el nadó maltractat a Barcelona van atribuir els hematomes genitals a una sonda d'orina

Vingegaard, indomable al Coll de Pal, confirma la seva superioritat a la Volta

Els jubilats que van fer la mili poden augmentar la seva pensió
