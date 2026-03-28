Marina residencial
Empuriabrava: la urbanització que va importar el model de les marines nord-americanes a la Mediterrània
Amb gairebé sis dècades d'història, ha evolucionat d'estació turística a ciutat residencial, consolidant la seva reputació com a port segur i fiable per als navegants
Empuriabrava, la marina residencial nascuda als anys seixanta del segle passat, és una de les grans referències nàutiques de la Mediterrània i com un dels ports més arrecerats davant dels temporals. Hi ha pocs llocs a la Costa Brava on l’urbanisme i la nàutica hagin quedat tan íntimament lligats com aquest. Des de l’aire, la seva geometria de canals sembla gairebé una excepció dins el litoral empordanès. Des de dins, en canvi, la sensació és una altra: carrers d’aigua, cases amb amarrador al davant i embarcacions que formen part del paisatge quotidià. El que avui és una de les imatges més reconeixibles de la badia de Roses va començar a gestar-se als anys seixanta, en ple desplegament turístic de la Costa Brava, quan un grup de promotors va imaginar una ciutat residencial inspirada en les marines de Florida.
La proposta no era menor. L’origen d’Empuriabrava es remunta al 1964, quan es va presentar el projecte per transformar una extensa zona de terrenys agrícoles i aiguamolls litorals en una urbanització amb canals navegables, habitatges i serveis vinculats al mar. Aquella operació va prendre cos amb els primers moviments de terres i va quedar definitivament avalada el 26 de juny de 1967 amb l’aprovació urbanística del pla parcial. La idea, molt avançada per al seu temps, consistia a exportar a la Mediterrània un model que fins aleshores s’associava sobretot als desenvolupaments residencials nord-americans: tenir la barca pràcticament a la porta de casa.
Amb el pas dels anys, aquell projecte va deixar de ser una aposta singular per convertir-se en una realitat de gran escala, també amb les seves parts negatives per la destrucció d’una valuosa zona d’aiguamolls i la posterior construcció de gratacels prescindibles.
Les xifres de la marina residencial expliquen la seva projecció internacional. No es tracta només d’un port esportiu de grans dimensions, sinó d’un teixit urbà sencer articulat a partir de l’aigua. Aquí, els canals no són un element ornamental, sinó l’eix sobre el qual s’ha construït bona part de la identitat del nucli.
Guanya en les comparacions
Aquesta dimensió és el que li dona una posició singular. La comparativa empordanesa situa Empuriabrava per sobre de Santa Margarida, a Roses, que també és una marina residencial destacada que compta amb uns 15 quilòmetres de canals, clarament per sota del conjunt castelloní. La diferència no és només quantitativa: també afecta l’escala urbana i la continuïtat del model, molt més accentuada en el cas d’Empuriabrava.
El paral·lel més conegut fora de Catalunya és Port Grimaud, al golf de Saint-Tropez (França). Port Grimaud comparteix amb Empuriabrava la idea de ciutat lacustre mediterrània i un fort impacte visual, però la seva fama respon sobretot al valor arquitectònic i a la potència icònica del conjunt. Empuriabrava, en canvi, afegeix a aquesta imatge una capacitat molt superior en extensió navegable i en nombre d’amarradors, fet que la converteix en una referència molt més potent des del punt de vista funcional i nàutic.
Mirant al nord
Si la mirada s’amplia als grans enclavaments de la Mediterrània occidental, el nom que apareix és el de Port Camargue, al sud de França. És un dels grans ports esportius europeus i competeix en volum total de places, però amb un model diferent, més híbrid, perquè combina port públic i marines residencials. Empuriabrava, en canvi, manté una identitat molt més definida: la d’una ciutat concebuda des de l’inici perquè la relació entre habitatge, moll i navegació fos estructural i no complementària.
Però si hi ha un element que ha consolidat la seva reputació entre navegants i propietaris és la seva condició de port segur. Empuriabrava és una marina interior, i això significa que les embarcacions no queden exposades directament a la mar oberta ni a l’impacte més sever de la mar de fons. En un litoral, on els temporals de llevant i els episodis de tramuntana poden castigar amb força els ports més oberts, l’abric dels canals interiors es converteix en un avantatge decisiu.
La clau és fàcil d’entendre: l’abric interior esmorteeix l’entrada de l’onatge i redueix l’efecte directe dels temporals sobre les embarcacions amarrades. Això no elimina la necessitat de prudència a la bocana ni en les maniobres d’entrada i sortida, però sí que ofereix unes condicions de protecció superiors a les d’altres instal·lacions més exposades. En termes nàutics, aquest factor ha estat determinant per reforçar la seva imatge de marina còmoda, estable i fiable.
Amb gairebé sis dècades de trajectòria, Empuriabrava ha superat fa temps la categoria de simple urbanització turística i ara ha arribat el torn de buscar-li el seu encaix en la realitat i les necessitats del segle XXI. Ara ja no és un centre turístic només de temporada, acull residents durant tot l’any.
