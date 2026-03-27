Successos
El veuen traginant unes bosses a Empuriabrava i acaba denunciat per dur droga i una navalla prohibida
La Policia Local de Castelló d’Empúries el va interceptar de nit a l’avinguda Fages de Climent durant un dispositiu de prevenció de delictes contra el patrimoni
La Policia Local de Castelló d’Empúries ha denunciat un home de 40 anys per la Llei de seguretat ciutadana després de trobar-li una arma prohibida i droga.
Els fets van passar a Empuriabrava diumenge, cap a dos quarts de dotze de la nit, quan una patrulla feia un servei preventiu de seguretat ciutadana per evitar delictes contra el patrimoni. Els agents circulaven per l’avinguda Fages de Climent quan van veure un home que transportava unes bosses molt grans, fet que els va cridar l’atenció, segons fonts policials.
Després d’aturar-lo i identificar-lo, els policies van comprovar que portava una navalla de tipus papallona, amb una fulla de grans dimensions, així com haixix per a consum propi.
Per tot plegat, l’home va quedar denunciat tant per dur l’arma blanca prohibida com per la tinença de droga.
