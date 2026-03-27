Seccions

Tallen la línia de tren entre Flaçà i Figeures per la caiguda d'un arbre a Sant Jordi Desvalls

Hi ha un servei Avant especial amb sortida a Figueres Vilafant a les 19h

Passatgers entrant al tren de Rodalies. / Maria Garcia

Redacció

Figueres

165 persones han estat evacuades aquest divendres a la tarda d'un tren de l'R11 que ha quedat aturat a la via després que li caigués a sobre un arbre al pas per Sant Jordi Desvalls (Gironès). Els Bombers han començat l'evacuació cap a dos quarts de cinc i l'han acabat vint minuts més tard. El succés no ha causat ferits ni entre el passatge ni entre els maquinistes, segons informa Renfe, i els usuaris han baixat a la via i han estat acompanyats per Bombers i Mossos d'Esquadra fins a un punt pròxim on han estat recollits per autobusos habilitats per la companyia ferroviària. La incidència ha obligat a tallar la línia entre Flaçà i Figueres, tram que es cobrirà amb el servei alternatiu per carretera fins que es resolgui.

D'aquesta manera, tant l'R11 com l'RG1 ofereixen servei en tren entre Barcelona i Flaçà i entre Figueres i Portbou.

A més hi ha un servei Avant especial amb sortida de Barcelona Sants a les 17.30 h amb aturades a Girona, a les 18.00 h, i a Figueres Vilafant a les 18.24 h, i un segon comboi del mateix tipus amb sortida de Figueres Vilafant a les 19h amb aturades a Girona a les 19.16 h i a Barcelona Sants a les 19.52 h.

Notícies relacionades i més

Protecció Civil ha posat en prealerta el pla d'emergències Ferrocat arran d'aquesta incidència. Pel que fal al restabliment de la línia, tècnics de Renfe i d'Adif s'han desplaçat a l'indret per valorar afectacions i dur a terme les reparacions pertinents. De moment no hi ha previsió de represa del servei.

  1. Fuga de cambrers de la Costa Brava: 'Marxo cada hivern a treballar a Àustria per tenir un sou i unes jornades dignes
  2. Li patina la roda d'una bici, es trenca una dent i el canell i el multen per 'conduir sense la diligència necessària': 'Em vaig sentir molt indefens
  3. Últim intent per ajornar l’eutanàsia de Noelia: Abogados Cristianos demana al jutjat que rebi tractament psiquiàtric
  4. Un estudi situa Darnius-Boadella i l'antic peatge de la Jonquera com a punts idonis per instal·lar plaques solars
  5. Multes de 200 euros per tenir un accident, col·locar la balisa V16, però no portar la V19
  6. Què és un trastorn límit de la personalitat com el que pateix Noelia des de ben jove?
  7. Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa aquesta Setmana Santa
  8. Multa i traducció: un dels primers comerços sancionats a Figueres per no tenir els rètols en català ja els ha canviat

Els pediatres que van atendre el nadó maltractat a Barcelona van atribuir els hematomes genitals a una sonda d'orina

Els pediatres que van atendre el nadó maltractat a Barcelona van atribuir els hematomes genitals a una sonda d'orina

Detingut un alumne menor d'edat per apunyalar-ne un altre en un institut de Girona

Detingut un alumne menor d'edat per apunyalar-ne un altre en un institut de Girona

Reobre la web sobre les limitacions temporals de velocitat de Rodalies impulsada per usuaris i tancada per Adif

Reobre la web sobre les limitacions temporals de velocitat de Rodalies impulsada per usuaris i tancada per Adif

Sanitat i les comunitats acorden buscar un nou mediador i evitar la pròxima vaga de metges

Sanitat i les comunitats acorden buscar un nou mediador i evitar la pròxima vaga de metges

Figueres ajorna la Cursa Urbana de Sant Josep per la previsió de fort vent a l'Alt Empordà

Figueres ajorna la Cursa Urbana de Sant Josep per la previsió de fort vent a l'Alt Empordà

El dièsel, en preus de rècord: omplir el dipòsit per Setmana Santa costarà de mitjana més de 90 euros

El dièsel, en preus de rècord: omplir el dipòsit per Setmana Santa costarà de mitjana més de 90 euros

Interrompuda la circulació de trens entre Sant Miquel de Fluvià i Maçanet - Massanes per falta de subministrament elèctric

Interrompuda la circulació de trens entre Sant Miquel de Fluvià i Maçanet - Massanes per falta de subministrament elèctric
