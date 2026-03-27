Transport
Interrompuda la circulació de trens entre Sant Miquel de Fluvià i Maçanet - Massanes per falta de subministrament elèctric
Aquest matí també ha estat una estona interrompuda la circulació de trens entre Figueres i Llançà
La circulació de trens entre Maçanet - Massanes i Sant Miquel de Fluvià està interrompuda a causa d'una incidència a la infraestructura. Segons especifiquen des d'Adif la incidència és per falta de subministrament elèctric i s'està treballant per solucionar-ho.
Aquest matí també ha estat una estona interrompuda la circulació de trens entre Figueres i Llançà per la caiguda d'un arbre sobre la catenària. Quan s'ha retirat l'arbre, s'ha pogut reprendre la circulació.
