Successos
El vent provoca una avaria en la telefonia mòbil i internet a Portbou
La incidència, iniciada a les 9 del matí d'aquest dijous, afecta companyies com Vodafone i Orange, entre altres
Una avaria provocada pel vent afecta el servei de telefonia mòbil i internet de diverses companyies a Portbou, entre les quals hi ha Vodafone, Orange i altres operadors. La incidència s'ha iniciat a les 9 del matí d'aquest dijous.
Des del primer moment, els tècnics de les companyies estan treballant per resoldre la incidència, segons informa l'Ajuntament de Portbou.
El consistori es troba en contacte amb les companyies afectades i està fent un seguiment continu de la situació.
- Gerard Ruiz, fill i nét de pescadors del Port de la Selva, ha impulsat una col·laboració entre la ginebra Noray i Munich, inspirada en el paisatge de la Costa Brava i l'Empordà
- Multa i traducció: un dels primers comerços sancionats a Figueres per no tenir els rètols en català ja els ha canviat
- Últim intent per ajornar l’eutanàsia de Noelia: Abogados Cristianos demana al jutjat que rebi tractament psiquiàtric
- Multes de 200 euros per tenir un accident, col·locar la balisa V16, però no portar la V19
- Un estudi situa Darnius-Boadella i l'antic peatge de la Jonquera com a punts idonis per instal·lar plaques solars
- La fuga de cambrers de la Costa Brava: "Marxo cada hivern a treballar a Àustria per tenir un sou i unes jornades dignes"
- Operació dels Mossos al centre de Figueres contra el tràfic de drogues
- Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa aquesta Setmana Santa