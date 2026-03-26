Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Figueres operació policialEntrevista René PachecoFigueres rètols en catalàMercaderies perilloses FigueresAtropellament mortal Roses
instagramlinkedin

Successos

Primeres incidències per ventades a l'Alt Empordà

Roses concentra, de moment, el nombre més elevat d'avisos, amb tres sortides

A Castelló d'Empúries, s'ha tallat l'accés del passeig de les Oques pel despreniment de la teulada de les grades del Camp de Futbol

També s'ha barrat el pas de la GI-622 entre Vilaür i Sant Mori per la caiguda d'arbres

El passeig de les Oques de Castelló romandrà tancat fins nou avís pel despreniment de la teulada de les grades del Camp de Futbol. / Ajuntament de Castelló

Eva Batlle

J.L.

Roses

Els Bombers de la Generalitat han fet una quinzena de sortides entre les nou del vespre de dimecres i les vuit del matí d’aquest dijous a causa de les ventades que afecten les comarques gironines, especialment a l’Empordà. Segons han informat, cap dels serveis ha estat destacat i la majoria d’actuacions han estat per la caiguda d’arbres, branques o algun element desprès a la via pública. De fet, s'ha tallat la GI-622 entre Vilaür i Sant Mori per la caiguda d'arbres.

El municipi de Roses concentra, de moment, el nombre més elevat d’avisos, amb tres sortides. I també s'han registrat incidències a Castelló d'Empúries, on el passeig de les Oques romandrà tancat fins nou avís pel despreniment de la teulada de les grades del Camp de Futbol, segons han informat des de l'Ajuntament a través de les xarxes socials.

Aquest episodi s’emmarca en l’alerta activada per Protecció Civil davant un temporal de vent i mala mar que afecta sobretot l’Alt Empordà, el Baix Empordà i el Pirineu gironí. Les ratxes poden superar els 90 km/h, mentre que a la costa s’esperen onades de més de 2,5 metres, especialment al nord del cap de Creus i al cap de Begur.

Notícies relacionades

Davant aquesta situació, les autoritats insisteixen en la necessitat d’extremar la prudència. Es recomana assegurar objectes a balcons i terrasses, evitar zones arbrades o elements inestables i limitar els desplaçaments, especialment a prop del litoral i en zones de muntanya, mentre duri l’episodi de ventades.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents