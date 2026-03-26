Policies nacionals salven la vida d'un camioner que patia un ictus a la Jonquera

Els agents el van localitzar en una benzinera de l'N-II després que una ambulància el busqués sense èxit amb una ubicació molt imprecisa

Un cotxe de la Policia Nacional. / Europa Press - Arxiu

Eva Batlle

La Jonquera

La ràpida actuació d’una patrulla de la comissaria de la Policia Nacional de la Jonquera va permetre assistir un camioner d’uns 50 anys que estava patint un ictus la nit de dimarts a dimecres, 25 de març, a la Jonquera.

Segons fonts policials, tot va començar poc després de la mitjanit quan els agents, que feien tasques de vigilància, van veure una ambulància circulant per la zona amb els llums encesos i aparentment buscant algú. En atansar-s’hi, els sanitaris els van explicar que havien rebut un avís a través del 112 d’una persona que es trobava malament i que podria estar patint un problema cardíac, però que només disposaven d’una ubicació molt genèrica: la zona de la Jonquera, indiquen fonts del cos de seguretat.

Davant d’això, els policies van iniciar una recerca pels voltants fins que van localitzar, en una benzinera de l’N-II, un camioner situat entre vehicles pesants que els feia senyals demanant auxili. Els agents van comprovar que es tractava de l’home que havia alertat els serveis d’emergència i van mobilitzar immediatament els sanitaris del SEM a través de la sala de comunicacions de la Policia Nacional de la Jonquera.

Atenció ràpida

L’home els va explicar que tenia antecedents mèdics i que creia que estava patint una afecció similar a la que ja havia tingut abans. Tot i això, els agents van observar que els símptomes eren compatibles amb un ictus i li van fer una primera assistència fins a l’arribada de l’ambulància.

Notícies relacionades

Posteriorment, els sanitaris del SEM el van estabilitzar i el van traslladar a l’hospital. La rapidesa en la localització i l’atenció va ser clau perquè el camioner pogués rebre assistència mèdica amb celeritat.

  1. Gerard Ruiz, fill i nét de pescadors del Port de la Selva, ha impulsat una col·laboració entre la ginebra Noray i Munich, inspirada en el paisatge de la Costa Brava i l'Empordà
  2. Multa i traducció: un dels primers comerços sancionats a Figueres per no tenir els rètols en català ja els ha canviat
  3. Últim intent per ajornar l’eutanàsia de Noelia: Abogados Cristianos demana al jutjat que rebi tractament psiquiàtric
  4. Multes de 200 euros per tenir un accident, col·locar la balisa V16, però no portar la V19
  5. Un estudi situa Darnius-Boadella i l'antic peatge de la Jonquera com a punts idonis per instal·lar plaques solars
  6. La fuga de cambrers de la Costa Brava: "Marxo cada hivern a treballar a Àustria per tenir un sou i unes jornades dignes"
  7. Operació dels Mossos al centre de Figueres contra el tràfic de drogues
  8. Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa aquesta Setmana Santa

Trànsit preveu una "eclosió de mobilitat" per Setmana Santa pels gruixos de neu a la muntanya i el bon temps a la platja

Ni confirmat ni en vigor: el que realment passarà amb l'IVA dels autònoms (i el límit de 85.000 euros)

Carles Porta fitxa per Disney+ per al seu pròxim true crime: així és 'Abandonats', un esfereïdor cas real que es remunta 40 anys enrere

El vent provoca una avaria en la telefonia mòbil i internet a Portbou

Quan clarejarà i es farà fosc després del canvi d'hora?

Torna l'hivern a Catalunya: ho diu el Meteocat

Li patina la roda d'una bici, es trenca una dent i el canell i el multen per "conduir sense la diligència necessària": "Em vaig sentir molt indefens"

Qui és Noelia Castillo Ramos, la jove que morirà després de sol·licitar l'eutanàsia? La història darrere de la tragèdia

