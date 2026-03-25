Llançà impulsa la Setmana Jove 2026 amb activitats gratuïtes per Setmana Santa
El municip organitza una nova edició de la Setmana Jove amb propostes gratuïtes per a joves de 12 a 29 anys, com tallers, realitat virtual, karaoke, festa amb DJ i activitats esportives
Llançà tornarà a apostar aquesta primavera per l’oci juvenil amb una nova edició de la Setmana Jove, que se celebrarà del 28 de març al 5 d’abril amb una programació gratuïta adreçada a joves de 12 a 29 anys. La proposta combina activitats formatives, creatives, tecnològiques, musicals i esportives amb l’objectiu d’oferir alternatives de lleure durant les vacances de Setmana Santa.
Organitzada des de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Llançà, que encapçala la regidora Sílvia Barris, la Setmana Jove de Llançà 2026 inclourà tallers pràctics, experiències immersives, activitats participatives i cites esportives obertes al jovent del municipi. Totes les activitats són gratuïtes, però caldrà fer inscripció prèvia a l’Espai Jove o al telèfon 653 190 054.
Què fer a Llançà per Setmana Santa
La programació arrencarà el dissabte 28 de març amb un taller d’automaquillatge i skincare, una proposta pràctica i personalitzada per conèixer millor la pell i aprendre a utilitzar correctament els productes de maquillatge i de cura facial. L’activitat anirà a càrrec de MUAG i permetrà descobrir trucs útils per potenciar la imatge personal a partir dels productes que cadascú ja té a casa.
El dilluns 30 de març, l’Espai Jove acollirà una de les activitats més innovadores del programa: una experiència immersiva de realitat virtual i simuladors de conducció. De 16 a 20 hores, els participants podran gaudir d’una proposta centrada en la tecnologia, la diversió i l’adrenalina, a càrrec de Roses Tecnològic.
L’endemà, dimarts 31 de març, serà el torn del taller de cuina, previst a les 16 hores a l’Espai GastroMar, amb dinamització de la Ludoteka Jove de l’Alt Empordà. La iniciativa vol fomentar la participació i l’aprenentatge a través d’una activitat pràctica i compartida.
La música prendrà el relleu el dimecres 1 d’abril amb una tarda de karaoke, una proposta pensada per passar-ho bé, compartir escenari amb amics i amigues i gaudir d’un ambient distès i festiu.
El dijous 2 d’abril, la Setmana Jove incorporarà una activitat centrada en la imaginació i el treball en equip amb una sessió de jocs de rol. La proposta convidarà els participants a endinsar-se en històries plenes d’aventura i creativitat, sense necessitat de tenir experiència prèvia. L’activitat anirà a càrrec de Joan Barbosa i Mireia Bosch.
Festa Jove amb DJ a Llançà
Un dels moments més festius arribarà el divendres 3 d’abril amb la Festa Jove amb DJ Ruben Rider, prevista a les 23.30 hores a l’esplanada del pàrquing dels Bombers. La vetllada comptarà amb servei de barra a càrrec de l’Associació de Comerciants de Llançà i també amb un Glitter Bar, servei de maquillatge amb purpurina a càrrec de MUAG.
L’esport tindrà un paper destacat en el tram final de la programació. El dissabte 4 d’abril, a les 16 hores, el Pavelló Municipal d’Esports Joan Pacareu acollirà un torneig de futbol sala a l’estil Kings League, amb un format dinàmic pensat per afavorir la participació i la competitivitat lúdica. Aquesta activitat s’adreça a joves nascuts a partir de 2010.
La Setmana Jove es tancarà el diumenge 5 d’abril amb el Memorial Cándido González – 3x3 Bàsquet, que començarà a les 9 hores al Pavelló Municipal d’Esports Joan Pacareu, en una última jornada marcada per l’esport i la convivència.
Amb aquesta programació, Llançà reforça la seva aposta per les activitats joves durant la Setmana Santa, amb una agenda diversa que combina oci, tecnologia, música, creativitat i esport. La iniciativa vol convertir-se, un any més, en un punt de trobada per al jovent del municipi i de l’entorn, amb propostes accessibles, participatives i gratuïtes.
