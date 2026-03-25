Mor un submarinista a la zona del far de Sarnella, al Port de la Selva
La víctima hauria patit una parada cardiorespiratòria
Port de la Selva
Un submarinista ha mort aquest dimecres al migdia mentre realitzava una immersió a la zona de Sarnella, al Port de la Selva. Els equips d'emergències han rebut l'avís quan passaven pocs minuts de les 12 del migdia i fins a la zona s'hi ha desplaçat efectius del Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, la Guàrdia Municipal i un helicòpter del SEM.
Segons informen fonts municipals, l'home hauria patit una parada cardiorespiratòria i els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida.
