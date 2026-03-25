Es manté l'alerta per les ventades a l'Empordà entre aquest dimecres i dijous
També persisteix el risc al terç sud de Catalunya i a les cotes altes del Pirineu.
El comitè tècnic del Ventcat es reuneix i avisa de la força del temporal a partir del migdia a Ponent, Ebre i Baix Camp
El comitè tècnic del pla Ventcat s'ha tornat a reunir aquest dimecres al migdia per valorar les previsions de fort vent per les pròximes hores i les afectacions que pot tenir al territori. Es manté en fase d’alerta el pla pel risc de ventades a partir d’avui a la tarda i que es poden allargar fins dijous. Continua així l'avís de prudència amb les ventades previstes sobretot al terç sud, l'Empordà i a les cotes altes del Pirineu. El vent afectarà avui les comarques del sud de Catalunya, i de cara a dijous també el Pirineu i l’Empordà. També hi haurà fort onatge a l’Empordà des de dimecres al vespre i fins divendres. Es recomana prudència en la mobilitat i en les activitats a l’exterior, sobretot a les cotes elevades del Pirineu dijous.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), el vent començarà a bufar amb força avui al migdia a les comarques de ponent (Segrià i Pla d’Urgell), les Terres de l’Ebre i el Baix Camp, i agafarà més intensitat de cara al vespre i matinada en aquestes comarques i també a l’Alt Empordà. En aquestes comarques es podran superar els 100 km/h i el vent bufarà de component nord i oest.
De cara a dijous, a primera hora s’afegirà a l’avís per vent tota la zona del Pirineu i Prepirineu, així com amb menys probabilitat el Pla de l’Estany i el Gironès. A mesura que avanci el dia l’episodi es restringirà al Pirineu i Prepirineu, especialment a les cotes altes del Ripollès, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça, on es podrien donar cops de més de 90 km/h.
El vent també es mantindrà a l’Alt i Baix Empordà on la tramuntana s’enfortirà al llarg de dijous.
A banda del vent, a partir de la nit de dimecres i fins divendres hi haurà fort onatge a l’Alt i Baix Empordà, amb onades que podran superar els 2,5 metres (maregassa). El llindar d’avís se superarà sobretot dijous al nord del cap de Creus i al cap de Begur.
Recomanacions de l'SMC
Amb fort vent, a casa cal recollir els tendals i despenjar elements de la façana o balcó que puguin caure, com ara testos o estenedors, seguint les recomanacions de l'SMC. Al carrer, cal vigilar amb el mobiliari urbà i evitar travessar parcs o zones amb molt arbrat, per si cauen branques.
En moments que el vent bufi fort, eviteu situar-vos prop de murs inestables, cartells o altres elements de mobiliari que no siguin estables. Si és imprescindible desplaçar-se amb vehicle, cal comprovar abans l’estat del trànsit; i s’ha de vigilar més encara amb les distàncies de seguretat, especialment les laterals si es fan avançaments, tal com remarca el servei de Meteorologia.
Pel que fa a les activitats de lleure a l’exterior, cal evitar fer-les en zones boscoses i a la costa i posposar-les en la mesura del possible si no es pot garantir la seva seguretat, tal com remarca l'SMC.
