Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Figueres operació policialEntrevista René PachecoFigueres rètols en catalàMercaderies perilloses FigueresAtropellament mortal Roses
instagramlinkedin

Renovables

Un estudi avala el pantà de Darnius-Boadella com a espai idoni per instal·lar plaques solars flotants

El document, encarregat per la CUP, identifica més de 5.000 hectàrees d'espais alternatius a les comarques gironines on col·locar panells fotovoltaics

L'embassament de Darnius-Boadella.

L'embassament de Darnius-Boadella.

Xavier Pi

Figueres

Un estudi encarregat per la CUP identifica més de 5.000 hectàrees d'espais alternatius a les comarques gironines on instal·lar plaques solars. Entre d'altres, proposa situar parcs fotovoltaics a pedreres abandonades, en antics peatges de l'AP-7, a l'aeroport Girona-Costa Brava, al pantà de Boadella -en aquest cas, plaques flotants- o a camps de fruiters (sobretot, pomeres). L'informe calcula que, si es fan servir tots aquests espais, l'energia fotovoltaica que es produís permetria cobrir fins al 71% de la demanda actual d'electricitat a la demarcació. La CUP posa ara l'estudi a disposició dels ajuntaments amb l'objectiu que el món local el faci servir per "planificar" i s'eviti "l'oposició" que han generat projectes privats al territori.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa aquesta Setmana Santa

La mare del nadó de sis setmanes víctima d'abusos és infermera, segons la consellera Pané

Una professora gironina amb fotofòbia demanda la Seguretat Social perquè no li reconeix la incapacitat permanent

Un estudi avala el pantà de Darnius-Boadella com a espai idoni per instal·lar plaques solars flotants

Un estudi avala el pantà de Darnius-Boadella com a espai idoni per instal·lar plaques solars flotants

El Govern inicia els tràmits per impulsar la llei contra la violència a sanitaris en centres de salut i hospitals

Marc Giró llança un contundent comunicat, amb una picada d’ullet oculta?: “Em vaig comportar com un autèntic monstre”

De primavera a hivern: arriba fred i pluja a Catalunya, segons el Meteocat

Confirmat per l'Estatut dels Treballadors: treballar en aquest horari dona dret al plus de nocturnitat
Tracking Pixel Contents