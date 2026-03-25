Renovables
Un estudi avala el pantà de Darnius-Boadella com a espai idoni per instal·lar plaques solars flotants
El document, encarregat per la CUP, identifica més de 5.000 hectàrees d'espais alternatius a les comarques gironines on col·locar panells fotovoltaics
Xavier Pi
Un estudi encarregat per la CUP identifica més de 5.000 hectàrees d'espais alternatius a les comarques gironines on instal·lar plaques solars. Entre d'altres, proposa situar parcs fotovoltaics a pedreres abandonades, en antics peatges de l'AP-7, a l'aeroport Girona-Costa Brava, al pantà de Boadella -en aquest cas, plaques flotants- o a camps de fruiters (sobretot, pomeres). L'informe calcula que, si es fan servir tots aquests espais, l'energia fotovoltaica que es produís permetria cobrir fins al 71% de la demanda actual d'electricitat a la demarcació. La CUP posa ara l'estudi a disposició dels ajuntaments amb l'objectiu que el món local el faci servir per "planificar" i s'eviti "l'oposició" que han generat projectes privats al territori.
- Els treballadors hauran d'assistir al seu lloc de feina encara que faci dos mesos que no cobren el sou
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Oriol Mitjà: “La depressió no és deixadesa ni mandra. És un dolor que et treu les ganes de viure”
- Aquest és el recorregut de l'etapa Figueres-Banyoles de la Volta 2026 d'aquest dimarts
- Gerard Ruiz, fill i nét de pescadors del Port de la Selva, ha impulsat una col·laboració entre la ginebra Noray i Munich, inspirada en el paisatge de la Costa Brava i l'Empordà
- Una operació policial contra el tràfic de drogues entre Catalunya i França a Figueres acaba amb nou detinguts
- Una massa d'aire polar deixarà neu, pluja i fred en algunes zones d'Espannya
- Neix Gent de Mar de Llançà per preservar la memòria oral i el patrimoni vinculat a la mar i la pesca del poble