Successos
Detenen tres homes per robar coure de la via de tren a Sant Martí Vell i provocar un tall a la línia Portbou-Barcelona
Els fets van passar el 21 de març cap a dos quarts de quatre de la tarda
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 21 de març a Sant Martí Vell tres homes d'entre 22 i 26 anys com a presumptes autors d'un delicte de robatoria i un de danys, després que presumptament sostreguessin cablejat de coure i provoquessin una interrupció a la línia ferroviària Barcelona-Portbou.
Segons ha informat la policia, els fets van passar cap a les 15.30 hores, quan a través de la sala central de seguretat que gestiona aquesta infraestructura es va tenir coneixement d'un tall en les comunicacions de la línia fèrria a l'altura del municipi de Sant Martí Vell. Una patrulla es va desplaçar immediatament fins a la zona i va iniciar una recerca pels camins i carreteres pròxims al punt on s'havia detectat la incidència.
Durant el dispositiu, els agents van veure un sospitós que portava una armilla reflectant i que, en adonar-se de la presència policial, va fugir corrents a través dels camps fins a endinsar-se en una zona boscosa, on finalment el van perdre de vista. Poc després, molt a prop del punt on havia desaparegut, els mossos van localitzar un vehicle amb tres ocupants a l'interior.
En l'escorcoll del vehicle, els policies van trobar, davant del tauler de control, una armilla reflectant arrugada similar a la que duia l'home que havia fugit. Al maleter hi van localitzar una cisalla industrial per tallar cables, tres parells de guants de treball, dues eines tipus cúter, sabates enfangades, roba de feina, bosses i motxilles.
A uns quaranta metres del cotxe, els agents van descobrir una arqueta de la línia fèrria amb la tapa de ciment retirada i el cable de l'interior seccionat. El tall va afectar dos quilòmetres de via. A més, també es van detectar diversos talls més al cablejat del mateix compartiment i de les arquetes adjacents.
Davant aquestes evidències, els Mossos van detenir els tres homes pels danys causats i pel furt del cable de coure. Els arrestats, que no tenien antecedents, van passar l'endemà a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona.
