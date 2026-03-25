Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Figueres operació policialEntrevista René PachecoFigueres rètols en catalàMercaderies perilloses FigueresAtropellament mortal Roses
instagramlinkedin

Ens comarcal

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà denuncia la sobrecàrrega dels jutjats de Figueres i demana mesures urgents

L'ens va aprovar per unanimitat de tots els grups una moció reclamant més recursos

L'entrada als jutjats de Figueres, en una imatge d'arxiu.

L'entrada als jutjats de Figueres, en una imatge d'arxiu. / ACN

Redacció

Redacció

Figueres

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha aprovat per unanimitat, en el ple ordinari del mes de març, una moció per reclamar més recursos humans i materials per a l’Administració de Justícia al partit judicial de Figueres. La institució es converteix així en la primera a impulsar formalment aquesta demanda, en un context de preocupació creixent per la situació dels jutjats figuerencs.

La proposta, presentada pel govern i subscrita per tots els grups polítics del Consell, denuncia la sobrecàrrega estructural que pateixen els jutjats i reclama mesures urgents per garantir un servei públic de justícia més eficient i àgil.

Entre les principals peticions incloses en la moció hi ha l’ampliació de les plantilles, la creació de noves places judicials i la millora de les infraestructures, així com l’impuls de mecanismes que ajudin a retenir els professionals del sector.

El president del Consell Comarcal, Agustí Badosa, ha subratllat “la unitat assolida de tots els grups a l’hora de presentar aquesta moció”, un fet que, segons ha dit, “evidencia la gravetat de la situació i la necessitat d’una resposta immediata i coordinada per part de les administracions competents”.

Suport del sector

Per la seva banda, el vicepresident i portaveu del govern, Josep Maria Bernils, ha explicat que la iniciativa neix d’un mandat del Consell d’Alcaldies de la tardor passada. També ha remarcat que el text ha comptat amb la col·laboració i el suport dels col·legis d’advocats i procuradors de Figueres, així com de membres del poder judicial —jutges i fiscals— i de les forces de seguretat.

Bernils ha destacat que aquest ampli consens institucional i professional “deixa clara la situació que pateixen els jutjats figuerencs”.

Notícies relacionades

La moció també posa en relleu les singularitats del territori que impacten directament en el funcionament del sistema judicial, com el gran nombre de municipis que formen part del partit judicial de Figueres, la seva condició de zona fronterera i l’augment estacional de població. Segons el Consell Comarcal, tots aquests factors incrementen notablement la pressió sobre els jutjats.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
