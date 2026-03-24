El Varador de l'Escala 25 anys posant a punt les embarcacions al cor de la Costa Brava
La qualificació dels professionals de la companyia és una de les seves principals característiques
Creat l’any 2002, el varador del port de l’Escala celebra enguany el seu 25è aniversari, consolidant-se com una àrea tècnica moderna i actual al servei del manteniment i la reparació d’embarcacions de tota la Costa Brava. Durant aquest quart de segle, el Varador l’Escala ha evolucionat amb noves infraestructures, processos especialitzats i un servei cada vegada més orientat a la qualitat i a l’experiència del client.
Varador l’Escala disposa d’11.000 m2 per al manteniment i la reparació d’embarcacions de fins a 22 metres d’eslora i 60 tones. Per això, disposa d’un moll d’espera de 40 metres, un hangar de més de 1.500 m2, un travelift amb capacitat per a unitats de fins a 22 metres i 60 tones, un carro elevador per a models de fins a 8 metres i 18 tones i una grua pel desplaçament d’embarcacions de menors dimensions.
Servei integral i qualificat
La qualificació dels professionals de la companyia és una altra de les seves principals característiques per oferir un servei de la millor qualitat que, a més, és integral. La seva oferta inclou des del tractament complet de l’obra viva fins a la reparació de fibra de vidre, mecànica, hivernatge i fusteria, fins a la tapisseria, treballs en acer inoxidable o l’assessorament en assegurances nàutiques.
El varador manté també diverses promocions orientades a facilitar el manteniment regular de les embarcacions, entre les quals destaca el Pack Manteniment Express, que reuneix els serveis essencials per posar a punt l’embarcació de cara a la temporada. Aquesta política de facilitats i serveis integrats ha ajudat a reforçar el paper del varador com a punt de suport per a navegants i professionals de la zona.
Enguany, la celebració del 25è aniversari reforça el paper del Varador l’Escala com un espai essencial dins de l’activitat portuària de la Costa Brava, un servei que continua evolucionant al costat dels seus usuaris després d’un quart de segle d’activitat.
Per a més informació podeu visitar la seva web www.varadorlescala.com.
