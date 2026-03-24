Habitatge
Portbou projecta 47 pisos de protecció oficial amb dos nous edificis i la rehabilitació d'un altre
L'Ajuntament està negociant amb Adif i la Guàrdia Civil la cessió dels terrenys
L'Ajuntament de Portbou projecta la construcció de 47 pisos de protecció oficial repartits en dos edificis de nova planta i la rehabilitació d'un tercer immoble. El consistori ha redactat tres avantprojectes que preveuen aixecar un bloc de 22 habitatges al solar de l'antiga residència de maquinistes, propietat d'Adif, un altre de 20 pisos a l'espai on hi havia l'antiga caserna de la Guàrdia Civil i adequar la Casa Gran per habilitar-hi set habitatges més.
Els tres avantprojectes han tingut un cost de 17.908 euros, dels quals 10.000 euros han estat finançats per la Diputació de Girona. Ara, l'Ajuntament afronta una nova fase de negociacions amb Adif i la Guàrdia Civil per obtenir la cessió dels terrenys, mentre manté contactes amb la Generalitat per buscar finançament per assumir una inversió que podria superar els 10 milions d'euros.
Segons explica l'alcalde, Gael Rodríguez, tant l'edifici previst a l'antiga caserna de la Guàrdia Civil com el de l'antiga residència de maquinistes disposaran d'una plaça d'aparcament per habitatge. En aquest darrer cas, a més, també s'hi projecta un aparcament públic de 20 places.
Pel que fa al solar de l'antiga residència, caldrà fer una operació urbanística perquè l'any 2006 es va dividir en tres unitats, dues de les quals es van reservar per a equipaments hotelers. La voluntat del govern municipal és ara reunificar-les i canviar-ne l'ús per poder-hi desenvolupar el projecte residencial.
