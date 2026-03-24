Posa la teva embarcació en mans expertes amb Nàutica ASN, referent en serveis nàutics
Amb dues dècades d’experiència, l’empresa ofereix venda, manteniment, electrònica nàutica i articles de pesca
En un sector on la confiança, el coneixement tècnic i la proximitat amb el client marquen la diferència, Nautica ASN s’ha consolidat com una de les empreses de referència a Roses i a la badia en l’àmbit de la nàutica d’esbarjo. Amb una trajectòria iniciada l’any 2006, el negoci ha crescut de manera sostinguda fins a construir una oferta integral pensada tant per als armadors amb experiència com per a aquells que s’endinsen per primer cop en el món de la navegació. Al capdavant i hi ha Angel Alaves, amb 20 anys d’experiència en el sector.
Un dels grans valors de l’empresa és la seva capacitat de servei global. Actualment disposa d’unes instal·lacions de 700 m2, una nau industrial i un local de 200 m2 a Santa Margarida que funciona tant com a botiga especialitzada com a oficina d’atenció al client. Abans d’aquest salt, l’empresa ja havia anat fent camí des d’una botiga de 25 m2 al centre de Santa Margarida, on va desenvolupar la seva activitat durant vuit anys.
L’establiment ofereix una àmplia selecció de productes nàutics i de pesca pensats per cobrir les necessitats del dia a dia a bord. Des de material d’acastillatge i equipament per a embarcacions fins a articles per a la pesca esportiva, recreativa i submarina, la botiga està orientada a donar resposta tant al navegant habitual com al client que busca assessorament especialitzat abans de comprar.
Però si una cosa defineix Nautica ASN és la seva atenció integral a l’embarcació. L’empresa assessora en la compra de vaixells nous i d’ocasió i ofereix un ampli ventall de serveis propis i especialitzats, com ara mecànica, treballs en fibra, pintat d’obres vives i obres mortes, tapisseria, fusteria nàutica, treballs en acer inoxidable i electrònica nàutica.
A aquesta oferta s’hi afegeixen altres serveis molt valorats pels clients, com la gestió nàutica i la corredoria d’assegurances, així com el pupil·latge d’embarcacions i la intermediació en la compravenda i el lloguer d’amarradors. La companyia també gestiona una àmplia cartera d’embarcacions, una xifra que evidencia la confiança que ha sabut generar al llarg dels anys.
En l’àmbit tecnològic, l’empresa treballa amb electrònica de primer nivell, amb equips com sondes, GPS, plotters, emissores VHF, equips de so marinitzats i pilots automàtics de marques reconegudes del mercat. Aquesta especialització permet oferir solucions adaptades a cada tipus d’embarcació i a cada perfil de navegant.
Contacte
Podeu visitar les seves instal·lacions a l’avinguda de la Platja,47 de Roses. També podeu trucar al 659 549 601 o visitar la seva web www.atuicaasn.com.
