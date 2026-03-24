Gastronomia
Gerard Ruiz, fill i nét de pescadors del Port de la Selva, ha impulsat una col·laboració entre la ginebra Noray i Munich, inspirada en el paisatge de la Costa Brava i l'Empordà
La col·laboració es concreta en un pack que inclou una ampolla de ginebra i unes sabatilles personalitzades, amb colors i detalls de la Costa Brava
Gerard Ruiz ha impulsat una nova col·laboració entre la ginebra Noray i la firma de calçat Munich, una proposta d'edició limitada inspirada en el paisatge i la identitat de la Costa Brava. El projecte connecta l'origen familiar de Ruiz al Port de la Selva amb una trajectòria professional vinculada al món de la cocteleria i els esdeveniments internacionals.
Fill, nét i besnét de pescadors, Ruiz ha situat bona part del seu relat de marca en el vincle amb el mar i amb el territori empordanès. Nascut en l'entorn mariner del Port de la Selva, defensa que aquesta herència ha marcat la seva manera d'entendre tant el producte com el negoci.
Després de passar per etapes formatives a l'estranger, el creador de Noray ha participat en esdeveniments com MotoGP, Fórmula 1, accions vinculades al FC Barcelona, Cupra o Porsche, entre d'altres. Aquesta experiència l'ha acabat portant a consolidar el seu propi projecte des de Girona, amb una destil·leria que posa l'accent en els botànics mediterranis i en la projecció de la Costa Brava com a identitat de marca.
Un pack que uneix ginebra i calçat
La col·laboració es concreta en el pack Munich Costa Brava x Noray, una edició limitada que inclou una ampolla de Noray, la ginebra de la Costa Brava, i unes sabatilles Munich Barru personalitzades. Segons la informació facilitada per la marca, el disseny incorpora colors i detalls inspirats en el mar, la roca i la llum mediterrània.
L'aliança entre Noray i Munich posa en comú dues marques que volen projectar una mateixa idea de producte: l'arrelament al territori, l'artesania i el disseny. En aquest cas, la col·laboració vincula una firma sorgida de l'entorn de la Costa Brava amb una marca històrica de Barcelona.
Arrels empordaneses i projecció exterior
En el marc de la presentació, Gerard Ruiz assegura que el projecte va més enllà del llançament comercial. "Per mi no es tracta només d'un producte. És una manera d'explicar d'on venim i com entenem el que fem", afirma.
Amb aquesta iniciativa, Costa Brava Distillery reforça l'estratègia de vincular el seu producte a l'imaginari del territori i de convertir la Costa Brava en un element central del relat de marca. La col·lecció ja està disponible a través del web comercial del projecte.
