Club Nàutic l’Escala, la porta al mar d’Empúries a la Costa Brava

El Club ofereix un espai modern, còmode i preparat per gaudir del mar, els 365 dies de l’any, i per endinsar-se en el patrimoni natural i cultural

El Campionat d’Europa de Moth se celebrarà del 7 al 13 de juny al C.N. l’Escala.

Redacció

L'Escala

Al bell mig del mar d’Empúries, un dels entorns més singulars de la Costa Brava, el Club Nàutic l’Escala continua consolidant-se com un referent per a la navegació esportiva i de recreació. Amb més de cinquanta anys de trajectòria i un port que reuneix prop d’un miler d’amarratges distribuïts en més de 100.000 m² de làmina d’aigua i zona portuària, el Club ofereix un espai modern, còmode i preparat per gaudir del mar els 365 dies de l’any.

La seva ubicació privilegiada permet endinsar-se amb facilitat en el patrimoni natural i cultural de l’entorn: les ruïnes d’Empúries, els parcs naturals del Montgrí, les Illes Medes i els Aiguamolls de l’Empordà, així com la diversitat paisatgística que defineix el litoral de l’Alt Empordà. La proximitat a la badia de Roses —reconeguda internacionalment per la qualitat dels seus vents tèrmics— aporta unes condicions excepcionals per navegar, però és el mar d’Empúries allò que defineix la identitat del Club i el seu vincle amb el territori.

El port reuneix prop d’un miler d’amarratges.

Serveis

Al llarg de l’any, navegants i visitants hi trobaran serveis portuaris de qualitat, assistència tècnica, zones de passeig i espais de descans, a més d’un equip professional preparat per oferir una estada còmoda, propera i atenta.

El Club complementa aquesta experiència amb una àmplia oferta d’activitats nàutiques com la vela lleugera i de creuer, el rem de mar, el caiac o l’stand up paddle, així com serveis de lloguer d’embarcacions i motos aquàtiques i la possibilitat d’obtenir titulacions nàutiques en un entorn segur i professional.

Accès directe al Varador

A tot això s’hi suma l’accés directe al Varador l’Escala, un centre de manteniment i reparació d’embarcacions amb capacitat per atendre unitats de fins a 60 tones, que es consolida com un dels serveis tècnics de referència a la Costa Brava.

Per a més informació podeu consultar la seva web www.nauticescala.com.

  1. Oriol Mitjà: “La depressió no és deixadesa ni mandra. És un dolor que et treu les ganes de viure”
  2. Volta Ciclista a Catalunya 2026: aquestes són les restriccions de mobilitat a Figueres per demà, dimarts 24 de març
  3. Maria Lluïsa Ferrerós, psicòloga: “Els adolescents demanen medicació perquè s’autodiagnostiquen ansietat o TOC després de veure-ho a les xarxes”
  4. Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
  5. Els treballadors hauran d'assistir al seu lloc de feina encara que faci dos mesos que no cobren el sou
  6. Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
  7. Uns pares cedeixen la representació legal de la seva filla amb discapacitat als seus germans per falta de 'competències digitals
  8. Aquest és el recorregut de l'etapa Figueres-Banyoles de la Volta 2026 d'aquest dimarts

Més de 500 persones celebren la primavera a la segona festa de Jardineria Martí

Portbou projecta 47 pisos de protecció oficial amb dos nous edificis i la rehabilitació d'un altre

El Roses guanya el decisiu derbi contra el Vilafant i continua fent passos cap a la permanència (60-58)

Figueres, epicentre d'una operació policial contra el tràfic de drogues entre Catalunya i França

Zephyr Boats debuta a la Fira Vaixell d’Ocasió d’Empuriabrava amb la Z900 Classic en aigüa

Moeve Fútbol Zone 1x18: El reto más difícil de Arbeloa y Joan García reclama el Mundial

Figueres i els pobles del seu voltant

El poble medieval de Catalunya on van néixer unes galetes que ja tenen més de 130 anys d'història

Tracking Pixel Contents