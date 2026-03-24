Club Nàutic l’Escala, la porta al mar d’Empúries a la Costa Brava
El Club ofereix un espai modern, còmode i preparat per gaudir del mar, els 365 dies de l’any, i per endinsar-se en el patrimoni natural i cultural
Al bell mig del mar d’Empúries, un dels entorns més singulars de la Costa Brava, el Club Nàutic l’Escala continua consolidant-se com un referent per a la navegació esportiva i de recreació. Amb més de cinquanta anys de trajectòria i un port que reuneix prop d’un miler d’amarratges distribuïts en més de 100.000 m² de làmina d’aigua i zona portuària, el Club ofereix un espai modern, còmode i preparat per gaudir del mar els 365 dies de l’any.
La seva ubicació privilegiada permet endinsar-se amb facilitat en el patrimoni natural i cultural de l’entorn: les ruïnes d’Empúries, els parcs naturals del Montgrí, les Illes Medes i els Aiguamolls de l’Empordà, així com la diversitat paisatgística que defineix el litoral de l’Alt Empordà. La proximitat a la badia de Roses —reconeguda internacionalment per la qualitat dels seus vents tèrmics— aporta unes condicions excepcionals per navegar, però és el mar d’Empúries allò que defineix la identitat del Club i el seu vincle amb el territori.
Serveis
Al llarg de l’any, navegants i visitants hi trobaran serveis portuaris de qualitat, assistència tècnica, zones de passeig i espais de descans, a més d’un equip professional preparat per oferir una estada còmoda, propera i atenta.
El Club complementa aquesta experiència amb una àmplia oferta d’activitats nàutiques com la vela lleugera i de creuer, el rem de mar, el caiac o l’stand up paddle, així com serveis de lloguer d’embarcacions i motos aquàtiques i la possibilitat d’obtenir titulacions nàutiques en un entorn segur i professional.
Accès directe al Varador
A tot això s’hi suma l’accés directe al Varador l’Escala, un centre de manteniment i reparació d’embarcacions amb capacitat per atendre unitats de fins a 60 tones, que es consolida com un dels serveis tècnics de referència a la Costa Brava.
Per a més informació podeu consultar la seva web www.nauticescala.com.
