Activada l'alerta per forts vents a l'Empordà de dimecres a dijous

El Meteocat calcula que les ràfegues podran superar els 90 km/h i les onades els 2,5 metres

Un dia de tramuntana, a l’Escala. / Basili Gironès

ACN

Figueres

Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d’alerta el pla Ventcat, per la previsió de fort vent a partir de dimecres al migdia al sud del país, i que serà especialment intens a partir del vespre i fins al matí de dijous al Baix Camp, Baix Ebre i Montsià. De cara a dijous, el vent es mantindrà fort a les cotes altes del Pirineu i a l'Empordà. A banda del vent, a partir de la nit de dimecres i durant tot dijous, hi haurà fort onatge a l’Alt i Baix Empordà, amb onades que podran superar els 2,5 metres (maregassa). El llindar d’avís se superarà al nord del cap de Creus i al cap de Begur.

Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), el vent començarà a bufar amb força dimecres al migdia a les comarques de ponent i Terres de l’Ebre, i agafarà més intensitat de cara al vespre i matinada en aquestes comarques i també al Baix Camp, Baix Ebre, Montsià i Alt Empordà. Es podran superar els 90 km/h al Baix Camp i els 108 km/h al Baix Ebre i Montsià. El vent bufarà de component nord i oest.

Notícies relacionades

Dijous a primera hora s’afegirà la zona nord de Catalunya i a mesura que avanci el dia l’episodi es restringirà a les cotes altes del Pirineu (on es podrien donar cops de més de 90 km/h) i a l’Alt i Baix Empordà.

  1. Oriol Mitjà: “La depressió no és deixadesa ni mandra. És un dolor que et treu les ganes de viure”
  2. Volta Ciclista a Catalunya 2026: aquestes són les restriccions de mobilitat a Figueres per demà, dimarts 24 de març
  3. Maria Lluïsa Ferrerós, psicòloga: “Els adolescents demanen medicació perquè s’autodiagnostiquen ansietat o TOC després de veure-ho a les xarxes”
  4. Els treballadors hauran d'assistir al seu lloc de feina encara que faci dos mesos que no cobren el sou
  5. Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
  6. Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
  7. Uns pares cedeixen la representació legal de la seva filla amb discapacitat als seus germans per falta de 'competències digitals
  8. Aquest és el recorregut de l'etapa Figueres-Banyoles de la Volta 2026 d'aquest dimarts

MINUT A MINUT | Segueix en directe la segona etapa de la Volta 2026: Figueres-Banyoles

MINUT A MINUT | Segueix en directe la segona etapa de la Volta 2026: Figueres-Banyoles

VÍDEO | Així ha estat el tret de sortida de la segona etapa de la Volta 2026 des de Figueres

El periodista Josep Playà rememora les estades poc conegudes d'un jove Salvador Dalí a Roses

El periodista Josep Playà rememora les estades poc conegudes d'un jove Salvador Dalí a Roses

La Marató d'Empúries escalfa motors per a la seva 21a edició el 19 d'abril

La Marató d'Empúries escalfa motors per a la seva 21a edició el 19 d'abril

Activada l'alerta per forts vents a l'Empordà de dimecres a dijous

Activada l'alerta per forts vents a l'Empordà de dimecres a dijous

Dos suposats traficants de Figueres passen dos mesos a la presó fins que el laboratori conclou que duien paracetamol

Dos suposats traficants de Figueres passen dos mesos a la presó fins que el laboratori conclou que duien paracetamol

Milions de persones tenen el bacteri que causa la tuberculosi sense saber-ho

Milions de persones tenen el bacteri que causa la tuberculosi sense saber-ho

Els ‘detectius’ de la tuberculosi: un estudi analitza 20 anys de casos per entendre com evolucionen les cadenes de transmissió

Els ‘detectius’ de la tuberculosi: un estudi analitza 20 anys de casos per entendre com evolucionen les cadenes de transmissió
Tracking Pixel Contents