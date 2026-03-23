Tribunals
El TSJC rebaixa a 18 anys de presó la pena a l'assassí de l'home trobat al voral d'una carretera a Cabanelles
La sentència dona la raó a la defensa i resol que no es pot apreciar l'agreujant d'acarnissament
Marina López | Xavier Pi
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebaixat a 18 anys de presó la pena al condemnat per l'assassinat de l'home trobat al voral d'una carretera a Cabanelles el 28 de febrer del 2021. La sentència estima part del recurs de la defensa, encapçalada pel lletrat Joaquim Bech de Careda, i resol que no es pot aplicar l'agreujant d'acarnissament que va declarar provat el jurat popular perquè la víctima estava "inconscient" quan el processat li va infligir diverses ferides al coll "amb una navalla o un altre instrument similar" i, per tant, ja no tenia capacitat "per experimentar dolor". L'Audiència de Girona li havia imposat 22 anys de presó per assassinat amb traïdoria i acarnissament amb l'atenuant d'embriaguesa.
La sentència de la secció tercera de l'Audiència de Girona recollia el veredicte del jurat popular, que va considerar que Florin Petcu va ser "l'únic autor" de l'assassinat i que no hi havia proves que avalessin la participació d'un segon acusat en el crim, que va quedar absolt.
Segons la sentència, la tarda-nit del 27 de febrer del 2021, el soci del taller mecànic de la víctima va organitzar una festa al seu domicili, situat al camí Vell d'Avinyonet de Vilafant. Petcu i la víctima van coincidir a la celebració. Ja la matinada del dia 28 de febrer, l'acusat va "propinar a la víctima una bateria de cops forts per tot el cos". Al judici els testimonis i els acusats van assenyalar que la disputa va començar per una discussió relacionada amb la droga que consumien.
Cap a dos quarts de quatre de la matinada, el processat va decidir traslladar la víctima amb cotxe fins a Cabanelles, on va "llançar el cos" al voral de la carretera. "En aquest moment, i de nou amb la intenció d'acabar amb la vida de la víctima i sabent que no es podia defensar de cap manera pels cops que li havia propinat prèviament, així com l'estat d'inconsciència en què es trobava, li va infligir diversos talls a diferents zones del cos i del coll i va abandonar el cos deixant-lo a la intempèrie", afegia la sentència.
A conseqüència dels cops i talls infligits, la víctima va morir per xoc traumàtic. Un ciclista va trobar el cos al migdia i va alertar el 112. No van poder fer res per salvar-li la vida.
Quatre anys menys de condemna
El veredicte assenyalava que l'acusat va causar "una agonia i patiment absolutament innecessari" a la víctima. L'Audiència va imposar a Florin Petcu 22 anys de presó per assassinat agreujat per traïdoria i acarnissament amb l'atenuant d'embriaguesa. L'advocat de la defensa, Joaquim Bech de Careda, va recórrer contra la sentència i ara el TSJC li ha donat la raó en un dels arguments, que qüestionava la concurrència de l'acarnissament.
El TSJC recull que la jurisprudència del Tribunal Suprem diu "clarament" que l'acarnissament "exigeix un augment del dolor de l'ofès" i, per tant, només es pot apreciar si "la víctima es troba conscient en el moment de l'acció perquè, en cas contrari, falta la seva capacitat per experimentar dolor".
"En el present cas, la sentència declara provat que la víctima estava inconscient quan l'acusat li va fer diverses ferides al coll amb una navalla o un altre objecte similar", indica el TSJC, que afegeix que el veredicte també afirmava que, quan el va "abandonar a la intempèrie" al voral de la carretera a Cabanelles, la víctima no estava conscient.
Deixar sense efecte l'acarnissament obliga a modificar la condemna. El TSJC revoca la sentència de l'Audiència de Girona i redueix la condemna a 18 anys de presó tenint en compte "la gravetat dels fets" i que el condemnat va actuar "amb el més absolut menyspreu cap a la vida aliena quan va abandonar a la seva sort la víctima en una cuneta sabent que estava agonitzant".
La sentència no és ferma i es pot recórrer al Tribunal Suprem.
