Restauren els antics forns de ciment de can Genover, a les Escaules

L'actuació, inaugurada dissabte, posa en valor un element d'arqueologia industrial i un conjunt de gran interès geològic vinculat a la tradició local del "cimà"

Moment de la inauguració. / Isabel Guzman

Redacció

Boadella i les Escaules

Dissabte es va inaugurar la restauració dels antics forns de ciment de can Genover, a les Escaules, uns elements de gran interès tant des del punt de vista de l'arqueologia industrial com per la seva construcció amb diversos tipus de roca, com còdols, margues i pedra tosca. El conjunt constitueix, a més, una mostra del gran interès geològic de les Escaules i el seu entorn.

Cal destacar que la fabricació de ciment, anomenat "cimà" a la contrada, és una activitat tradicional del poble que té continuïtat avui en dia.

La restauració dels antics forns ha estat possible pel suport tècnic i econòmic de la Diputació de Girona, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Boadella i les Escaules.

L'acte d'inauguració va comptar amb la presència de la diputada Míriam Lanero Carrillo, l'alcalde Jaume Jan Vilanova, el cronista de Boadella i les Escaules David Serra Busquets i l'"empordanòleg" Josep Maria Dacosta, Daco.

Trump instal·la una estàtua de Cristòfor Colom a la Casa Blanca

¿Quin és el protocol de Catalunya per detectar i alertar de maltractament infantil?

Una massa d'aire polar deixarà neu, pluja i fred en algunes zones d'Espannya

Sanitat cita les comunitats a un Consell Interterritorial extraordinari per abordar la vaga de metges

Un error en les pensions permet a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros

La Generalitat mobilitzarà 400 milions amb 40 mesures per fer front a l'impacte de la guerra

Comencen les proves de competències de 4t d'ESO que per primera vegada es faran només a 69 instituts catalans
