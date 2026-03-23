Patrimoni
Restauren els antics forns de ciment de can Genover, a les Escaules
L'actuació, inaugurada dissabte, posa en valor un element d'arqueologia industrial i un conjunt de gran interès geològic vinculat a la tradició local del "cimà"
Dissabte es va inaugurar la restauració dels antics forns de ciment de can Genover, a les Escaules, uns elements de gran interès tant des del punt de vista de l'arqueologia industrial com per la seva construcció amb diversos tipus de roca, com còdols, margues i pedra tosca. El conjunt constitueix, a més, una mostra del gran interès geològic de les Escaules i el seu entorn.
Cal destacar que la fabricació de ciment, anomenat "cimà" a la contrada, és una activitat tradicional del poble que té continuïtat avui en dia.
La restauració dels antics forns ha estat possible pel suport tècnic i econòmic de la Diputació de Girona, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Boadella i les Escaules.
L'acte d'inauguració va comptar amb la presència de la diputada Míriam Lanero Carrillo, l'alcalde Jaume Jan Vilanova, el cronista de Boadella i les Escaules David Serra Busquets i l'"empordanòleg" Josep Maria Dacosta, Daco.
