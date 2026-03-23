Benestar animal
L'Anxova Peluda es converteix en fundació després de 14 anys de trajectòria voluntària
L'entitat de l’Escala fa el pas per consolidar el projecte i reforçar la seva capacitat d’actuació en la protecció dels gossos abandonats a les comarques gironines
L’Anxova Peluda de l'Escala, fins ara associació protectora d’animals, i després de 14 anys de trajectòria voluntària s’ha convertit en fundació amb l’objectiu de consolidar el projecte i reforçar la seva capacitat d’actuació en la protecció dels gossos abandonats, especialment a les comarques gironines.
Des de l’entitat remarquen que aquest canvi de forma jurídica no altera en cap cas l’essència del projecte. “Ens convertim en fundació per créixer, però sense perdre l’essència: continuem sent voluntàries”, asseguren. La tasca, afegeixen, continuarà sent voluntària i sense ànim de lucre, tal com ha estat des del primer dia.
El pas arriba després de 14 anys d’activitat sostinguda, impulsada íntegrament per voluntàries i finançada gairebé al 100% amb recursos privats. La nova fundació neix amb la voluntat de reforçar l’estructura del projecte i garantir-ne la continuïtat a llarg termini.
Rescat, cura i adopció
Durant aquest temps, l’Anxova Peluda ha passat de començar de zero a convertir-se en una protectora coneguda i reconeguda arreu del territori. La feina constant de rescat, cura i adopció de gossos abandonats ha permès fer créixer l’entitat i ampliar la seva xarxa de voluntariat, col·laboradors i famílies adoptants. “Fa catorze anys vam començar des de zero; avui som un referent en les segones oportunitats dels gossos abandonats”, assenyalen des del patronat de la nova fundació.
Amb aquest pas, l’Anxova Peluda esdevé també la primera fundació dedicada específicament a la protecció dels animals a l’Alt Empordà i una de les primeres de les comarques gironines en aquest àmbit. L’entitat manté, a més, un tret distintiu des del seu inici: la seva direcció ha estat sempre formada íntegrament per dones, que ara passen a integrar el patronat de la fundació.
Segons expliquen, el format de fundació ha de permetre donar més estabilitat al projecte i obrir noves oportunitats. Aquesta figura jurídica facilita noves vies de finançament, reforça la capacitat de col·laboració amb administracions i institucions i permet impulsar projectes a llarg termini en matèria de protecció animal. En aquest sentit, la fundació assegura que fa mesos que treballa amb diverses administracions per establir vies de col·laboració estables i reforçar la protecció dels gossos abandonats al territori.
El canvi respon a una voluntat clara: continuar ajudant durant molts anys els gossos abandonats i sense llar, tant del municipi com d’altres punts on l’entitat pugui arribar. “El nostre objectiu és clar: continuar ajudant durant molts anys els gossos sense llar. No ens cansem tot i les dificultats; el millor premi és veure’ls feliços després de passar per l’Anxova”, destaquen.
- Rescaten les vides de dones anònimes del poble medieval de Santa Creu de Rodes al segle XV
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Maria Lluïsa Ferrerós, psicòloga: “Els adolescents demanen medicació perquè s’autodiagnostiquen ansietat o TOC després de veure-ho a les xarxes”
- Narcís Bardalet: 'Unes prostitutes em van dir: 'Ja hem acabat la feina i ens agradaria veure en Dalí embalsamat'
- Volta Ciclista a Catalunya 2026: aquestes són les restriccions de mobilitat a Figueres per demà, dimarts 24 de març
- L'autòpsia conclou que Jimmy Gracey, el jove dels EUA ofegat a Barcelona, va caure al mar de manera accidental
- Jubilat amb 42 anys cotitzats: 'Em vaig jubilar amb més diners dels que mai hauria imaginat tenir, tot i que la seguretat financera no et dona un propòsit a la vida
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències