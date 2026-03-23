Medi ambient
Gairebé el 35% dels visitants del Parc de Cap de Creus són estrangers i la despesa anual del turista és de 84,4 milions
Un estudi xifra en 960.000 les visites anuals al parc i destaca el pes del turisme internacional, amb una presència especialment rellevant de visitants francesos.
Carme Vilà
El Parc Natural de Cap de Creus rep prop de 960.000 visites anuals, i gairebé el 35% dels visitants provenen d’altres països, segons l’estudi d’afluència, distribució d’usos i caracterització de visitants presentat en la darrera Junta Rectora del parc. La majoria dels estrangers, un 21,9%, són francesos. L'impacte al territori econòmicament és d'una despesa anual que es calcula de 84,4 milions d'euros. La major activitat que s'hi registra és l'excursionisme, amb un 40%. La gestió dels aparcaments i la senyalització dels itineraris es consideren dos punts a millorar.
El Parc Natural del Cap de Creus se situa a l'Alt Empordà, entre les poblacions del Port de la Selva, Cadaqués, la Selva de Mar, Llançà, Vilajuïga, Pau, Palau-Saverdera i Roses. Va ser creat el 1998 per protegir la península del cap de Creus i el seu entorn marí. Amb 13.843 hectàrees, és el primer parc maritimoterrestre, un espai natural protegit entre terra i mar, amb una gran riquesa al fons marí.
Se situa en algunes de les poblacions més turístiques de la Costa Brava que reben cada any milers de turistes. En els darrers anys s'ha regulat l'accés en vehicle en alguns punts com la punta del Cap de Creus o l'accés a les cales de Roses per evitar la forta pressió durant la temporada turística.
L’informe que s'ha donat a conèixer constata que no només els visitants són de zones properes, sinó que hi ha un coneixement ampli fora del país. Aquest informe, el primer d’aquestes característiques que impulsa l’espai natural, revela que el 34,5% dels visitants són internacionals, amb una presència especialment destacada de residents francesos, que representen el 21,9% del total.
En l’àmbit estatal, sobresurten els visitants procedents de la demarcació de Barcelona (22%), seguits dels de Girona (13,9%) i d’altres demarcacions amb el mateix percentatge. A més, un 11,3% dels visitants resideixen en municipis inclosos dins l’àmbit del parc.
La Punta del Cap de Creus, el 44% de visites
L’estudi estima una afluència global d’aproximadament 960.000 visites anuals. La concentració més gran d’usos se situa al sector de la Punta de Cap de Creus (44%), especialment els mesos d’abril a setembre (72%). Altres zones destacades són el Monestir de Sant Pere de Rodes i les cales de Roses, amb 195.332 i 191.258 visites, respectivament.
L’estudi ha estat elaborat per EcoData Natura, amb la col·laboració d’INEFC Emprèn, al llarg de tot un any. Per fer-lo, s’han analitzat deu punts de mostreig agrupats en sis sectors i s’han dut a terme més de 600 enquestes.
Quant al perfil dels visitants, la majoria tenen entre 36 i 55 anys (51%) i mostren un alt coneixement sobre la protecció del parc, un fet que arriba al 90,9%. El 63% hi accedeix en cotxe, mentre que el 20,9% ho fa a peu. En sectors com Punta Falconera, però, l’accés a peu és majoritari, amb un 54%, afavorit per la proximitat amb el nucli urbà de Roses.
La visita al parc es fa sobretot en parella (38%) o en família (30%), amb una mitjana de tres persones per grup i una estada de 5,5 dies. Més del 70% dels enquestats s’allotgen a la zona, principalment en hotels o hostals (19%) i en cases rurals o apartaments turístics (16%).
Excursionisme, bany i passeig
Entre les activitats més habituals hi ha l’excursionisme (40%), el bany (23%) i el passeig (14%). Les principals motivacions de la visita són gaudir del medi natural i del paisatge, així com relaxar-se i desconnectar. A l’hora de decidir l’itinerari o la zona a visitar, predomina el coneixement personal (43%) i les recomanacions d’altres persones (24%).
84,4 milions en despesa
L’impacte econòmic directe de les visites al territori també és rellevant. L’estudi calcula que la despesa vinculada a pernoctacions, restauració, productes locals i serveis turístics arriba als 84,4 milions d’euros, amb una despesa mitjana de 143,91 euros per visitant.
Pel que fa a la satisfacció, la valoració global dels serveis i infraestructures del parc és de 4,2 punts sobre 5. Tot i això, l’informe assenyala alguns àmbits de millora, com ara la senyalització dels itineraris, la gestió de les zones d’aparcament i l’optimització d’alguns punts d’informació.
També es constata que la percepció de massificació és molt baixa, situant-se en només un 2,6% en el conjunt del parc, i fins i tot és inexistent en alguns dels sectors més freqüentats, com la mateixa Punta de Cap de Creus. Entre les propostes de millora recollides a les enquestes, un 44,4% dels participants considera que “tot està bé”, mentre que la resta reclama sobretot millores en les infraestructures i en el control d’accés en determinades zones.
Des de la direcció del parc es destaca que estudis com aquest permeten millorar l’ordenació de l’ús públic i avançar en la promoció d’un turisme més sostenible dins aquest espai natural protegit.
