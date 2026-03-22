Gemma Pedret, voluntària de Pallapupas: "Un nas vermell pot donar pau als infants que han de passar per quiròfan"
Ha engegat una campanya que ja ha recollit més de 1.100 euros per sensibilitza sobre el valor terapèutic de l'humor i ampliar la tasca als hospitals catalans amb pallassos professionals
Quan un infant ha de passar per quiròfan, la por és inevitable. Però hi ha qui transforma aquesta angoixa en somriures. És el cas de Gemma Pedret, voluntària i ambaixadora de la Fundació Pallapupas, que impulsa la campanya solidària ‘Hi ha pors que no es curen amb medicina’ per portar calma als més petits en un dels moments més difícils. «Quan veus un nen entrar amb por i després riure, entens que això no té preu», explica.
Més de mil euros
Amb un missatge tan directe com emotiu: hi ha pors que no es curen amb medicina, sinó amb un nas vermell, la iniciativa convida la ciutadania a implicar-se amb petites aportacions de 3 euros. La resposta no s’ha fet esperar: ja s’han superat els 1.136 euros, convertits en acompanyament, confiança i riures dins dels hospitals. La campanya, difosa a través d’Instagram (@7tassesdecafe), va assolir 700 euros en poques hores i continua creixent gràcies al suport a les xarxes, demostrant que, davant la por, la solidaritat també es contagia.
El valor terapèutic de l'humor
La iniciativa busca sensibilitzar la ciutadania sobre el valor terapèutic de l’humor i ampliar l’abast de la tasca de l’entitat als hospitals catalans amb el suport de la comunitat. La fundació Pallapupas treballa amb pallassos professionals que acompanyen els infants abans i després de les operacions, contribuint a fer del quiròfan un espai menys aterridor.
Amb aquesta acció, nens ingressats en centres com l’Hospital Sant Joan de Déu poden sentir-se acompanyats fins al moment de l’anestèsia, gràcies a professionals capaços de transformar la por en joc i alegria. «Hi ha pors que no es curen amb medicina; es curen amb un nas vermell», afirma Gemma Pedret. «Un somriure pot donar pau, confiança i l’esperança que tot anirà bé». En aquest sentit, la seva tasca no passa per actuar dins l’hospital, sinó per mobilitzar recursos, generar consciència i implicar la comunitat.
Anys de voluntariat
La seva implicació, però, ve de lluny. Fa anys que participa en iniciatives solidàries, ja sigui amb Pallapupas, amb la Marató de TV3 o amb altres projectes. «Sempre he buscat aportar el meu granet de sorra. Això m’omple i em dona un retorn emocional que no es pot mesurar», explica.
El projecte actual combina creativitat i capacitat de gestió, amb vídeos, muntatges i estratègies de comunicació digital que han ampliat notablement l’abast de la campanya. Tot plegat amb un objectiu clar: que cap infant hagi d’afrontar un quiròfan amb por. La iniciativa continua creixent. A més, Pedret també participa en projectes com La Ceba del Riure, present als supermercats Condis de tot el territori català, incloses comarques com l’Empordà.
La ceba del Riure, també a l'Empordà
La gent gran són els qui més col·laboren, comprant els packs i mostrant agraïment per l’acompanyament als infants. Aquesta implicació demostra que la solidaritat trenca barreres generacionals i que, encara que els voluntaris no estiguin físicament al quiròfan, el seu esforç arriba directament a qui ho necessita. «Cada pack comprat, cada comentari o difusió a les xarxes suma. És una manera d’enviar un missatge als nens: que no estan sols, que hi ha algú que s’interessa per tu quan més ho necessites».
Pallapupas arribarà a alguns CAP
La tasca de Pallapupas s’està expandint més enllà dels hospitals: aviat podran entrar en alguns Centres d’Atenció Primària (CAPs), a residències de gent gran, i també s’utilitzen ulleres de realitat virtual per aportar informació i experiències lúdiques als infants. Aquesta innovació permet que la fundació arribi a més nens i nenes, fins i tot aquells que, per distància o condicions, no poden tenir un pallasso al seu costat físicament.
La campanya i la participació en projectes com La Ceba del Riure recorden que cada gest compte. Qui vulgui sumar-se pot difondre la campanya o participar en les xarxes. Tot això ajuda que cap infant entri a quiròfan sense el seu escut de riure i que la màgia de Pallapupas arribi a tots els racons de l’Empordà i de Catalunya.
Més de 25 anys
Pallapupas és una entitat sense ànim de lucre fundada l’any 2000. Treballa conjuntament amb el personal sanitari per millorar l’estat emocional de pacients i equips mèdics a través de l’humor.
La tasca de Pallapupas arriba a infants hospitalitzats, pacients adults i gent gran. També ajuda els familiars dels pacients a superar el procés de malaltia, i al personal d'infermeria i mèdic a facilitar la seva feina assistencial.
