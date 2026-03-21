Medi ambient
Un vídeo sobre la restauració ecològica de la vall de la Muga ha superat el milió de visualitzacions a YouTube
La iniciativa vol facilitar el retorn dels voltors, espècies clau que exerceixen un paper essencial com a carronyaires i contribueixen a sanejar els ecosistemes
Forma part d’un projecte internacional de l’organització Planet Wild amb la col·laboració de la Fundació Pioneers of Our Time
Un projecte de restauració ecològica a la vall de la Muga ha aconseguit una gran repercussió internacional després que el vídeo que documenta la seva actuació hagi superat el milió de visualitzacions a YouTube en menys de quatre mesos.
La peça forma part de la missió 32 de l’organització Planet Wild, que finança un projecte per a recuperar aquest paisatge del Pirineu oriental que els científics descriuen com un “desert verd”: un bosc molt dens on la manca de llum i d’aigua al sòl ha reduït fortament la biodiversitat. El pressupost d’aquesta actuació ha estat de 80.000 euros.
El vídeo té un enfocament de restauració poc convencional basat en la gestió forestal mitjançant la tala selectiva d’arbres, amb l’objectiu de recuperar l’equilibri ecològic del bosc i afavorir el retorn de la fauna. El projecte s’ha desenvolupat amb la col·laboració de la Fundació Pioneers of Our Time, entitat responsable de l’execució de les accions sobre el terreny.
La missió ha permès impulsar diverses actuacions de restauració ecològica a la vall de la Muga, entre les quals destaquen la gestió forestal orientada a millorar els hàbitats de nidificació i alimentació de les aus carronyaires, el seguiment d’indicadors ecològics amb el suport del CREAF, la gestió d’un punt d’alimentació monitoritzat, i la recerca sobre els moviments dels voltors mitjançant dispositius GPS instal·lats en aufranys adults. També s’han creat nius artificials per afavorir la colonització d’aquestes espècies.
Amb aquestes accions, el projecte busca revitalitzar l’ecosistema de la vall de la Muga i facilitar el retorn dels voltors, espècies clau que exerceixen un paper essencial com a carronyaires i contribueixen a sanejar els ecosistemes. La iniciativa també pretén generar un model reproduïble de restauració de paisatges mediterranis basat en la recuperació dels processos ecològics.
Planet Wild
És una organització internacional de conservació que mobilitza una comunitat global per finançar i impulsar projectes de restauració de la natura arreu del món. A través d’un sistema de missions documentades en vídeo, dona suport a iniciatives locals orientades a recuperar la biodiversitat, protegir espècies i restaurar hàbitats naturals.
La Fundació Pioneers of our Time
La Fundació Pioneers of our Time vol crear un model de paisatge resilient a la conca de la Muga que sigui demostratiu i reproduïble a la resta de la Mediterrània. En aquest sentit, posa el focus en la restauració del paisatge (aigua, boscos, biodiversitat i agricultura), fent-ho a través de models de governança compartida, incorporant la bioeconomia com a eina de transformació i desenvolupant tota una tasca d’innovació, recerca i divulgació de la seva activitat. L’objectiu final és generar un nou sistema operatiu per a la regeneració territorial.
