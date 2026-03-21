Polèmica preu aiguaIsabel FayaPortalblauLloguer FigueresAccident a Biure
Portbou asfalta el carrer de la Riera, un dels accessos principals a l'estació de mercaderies

La renovació de la via, impulsada per l'Ajuntament, facilitarà l'accés dels vehicles d'emergència i millorarà l'arribada al camp de futbol municipal

El carrer de la Riera de Portbou. / Ajuntament de Portbou

L'Ajuntament de Portbou ha asfaltat el carrer de la Riera, una actuació de millora viària que, segons el consistori, feia anys que estava pendent. El govern municipal assegura que l'obra respon a una necessitat compartida per veïns, treballadors i empreses de la zona.

Aquest vial és el principal eix de trànsit cap a l'estació de mercaderies de Portbou, un punt rellevant per a l'activitat econòmica del municipi. Segons l'alcalde, Gael Rodríguez (PSC), la millora del carrer ha de beneficiar els treballadors que hi accedeixen diàriament, les empreses ubicades a la zona i els veïns que utilitzen aquest recorregut.

La intervenció també ha de facilitar l'accés dels vehicles d'emergència a aquest sector del municipi, amb l'objectiu de fer més àgil i segura la resposta en cas d'incidents. A més, l'obra ha de millorar l'arribada al camp de futbol municipal, un espai utilitzat per aficionats, famílies i esportistes.

El finançament de l'actuació, segons ha informat l'Ajuntament, no tindrà cost per a les arques municipals. El consistori explica que s'ha assumit a través de les millores que les empreses adjudicatàries van oferir en les licitacions de les obres de renovació de la xarxa d'aigua.

Notícies relacionades i més

L'equip de govern considera que aquesta obra era necessària i que s'emmarca en les actuacions de millora de l'espai públic. L'Ajuntament també destaca que aquesta és la primera intervenció d'aquest any en matèria de renovació de carrers i avança que durant l'exercici es preveu actuar al barri de la muntanya i en altres vies del municipi.

  1. El xalet on Franco feia caceres secretes a Sant Llorenç de la Muga, a la venda per 540.000 euros
  2. Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
  3. El 'bon temps' a Catalunya durarà poc: la borrasca Therese activa una situació meteorològica perillosa a l' per mala mar
  4. Narcís Bardalet: 'Unes prostitutes em van dir: 'Ja hem acabat la feina i ens agradaria veure en Dalí embalsamat'
  5. El consell de l'economista Luis Garvía davant la guerra al Pròxim Orient: 'Recomano tenir efectiu per al supermercat, gasolina i medicaments
  6. L’ampliació dels cribratges de còlon fins als 74 anys farà augmentar en un 30% la població catalana cridada a participar
  7. “Sense formació, sense papers i plorant en silenci”: la història d’Isabel Faya dona veu a la precarietat de les cuidadores domiciliàries
  8. Pilar Mejías, mare de dos joves amb atàxia de Friedreich: 'L'Álvaro ja no pot menjar sol i la Marta no pot caminar

Portbou asfalta el carrer de la Riera, un dels accessos principals a l'estació de mercaderies

Portbou asfalta el carrer de la Riera, un dels accessos principals a l'estació de mercaderies

El Mas de Santa Llúcia a la Jonquera, en runes: una masia catalana a la venda per 1.490.000 euros

El Mas de Santa Llúcia a la Jonquera, en runes: una masia catalana a la venda per 1.490.000 euros

Rescaten les vides de dones anònimes del poble medieval de Santa Creu de Rodes al segle XV

Rescaten les vides de dones anònimes del poble medieval de Santa Creu de Rodes al segle XV

Un vídeo sobre la restauració ecològica de la vall de la Muga ha superat el milió de visualitzacions a YouTube

Un vídeo sobre la restauració ecològica de la vall de la Muga ha superat el milió de visualitzacions a YouTube

La pujada del Castell

La pujada del Castell

L'agressió d'una professional dels Serveis Socials del Baix Empordà posa en evidència "una realitat creixent"

L'agressió d'una professional dels Serveis Socials del Baix Empordà posa en evidència "una realitat creixent"

El Teatre-Museu Dalí de Figueres exposarà onze obres que exploren les il·lusions òptiques a la Sala de les Lògies

El Teatre-Museu Dalí de Figueres exposarà onze obres que exploren les il·lusions òptiques a la Sala de les Lògies

'Creativity Experience' reivindica a Figueres el diàleg entre moda d’autor i fotografia

'Creativity Experience' reivindica a Figueres el diàleg entre moda d’autor i fotografia
