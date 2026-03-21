Urbanisme
Portbou asfalta el carrer de la Riera, un dels accessos principals a l'estació de mercaderies
La renovació de la via, impulsada per l'Ajuntament, facilitarà l'accés dels vehicles d'emergència i millorarà l'arribada al camp de futbol municipal
L'Ajuntament de Portbou ha asfaltat el carrer de la Riera, una actuació de millora viària que, segons el consistori, feia anys que estava pendent. El govern municipal assegura que l'obra respon a una necessitat compartida per veïns, treballadors i empreses de la zona.
Aquest vial és el principal eix de trànsit cap a l'estació de mercaderies de Portbou, un punt rellevant per a l'activitat econòmica del municipi. Segons l'alcalde, Gael Rodríguez (PSC), la millora del carrer ha de beneficiar els treballadors que hi accedeixen diàriament, les empreses ubicades a la zona i els veïns que utilitzen aquest recorregut.
La intervenció també ha de facilitar l'accés dels vehicles d'emergència a aquest sector del municipi, amb l'objectiu de fer més àgil i segura la resposta en cas d'incidents. A més, l'obra ha de millorar l'arribada al camp de futbol municipal, un espai utilitzat per aficionats, famílies i esportistes.
El finançament de l'actuació, segons ha informat l'Ajuntament, no tindrà cost per a les arques municipals. El consistori explica que s'ha assumit a través de les millores que les empreses adjudicatàries van oferir en les licitacions de les obres de renovació de la xarxa d'aigua.
L'equip de govern considera que aquesta obra era necessària i que s'emmarca en les actuacions de millora de l'espai públic. L'Ajuntament també destaca que aquesta és la primera intervenció d'aquest any en matèria de renovació de carrers i avança que durant l'exercici es preveu actuar al barri de la muntanya i en altres vies del municipi.
