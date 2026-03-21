Fauna
Alliberen una vintena d'ibis ermitans als Aiguamolls de l'Empordà amb l'objectiu de recuperar l'espècie a Catalunya
Aquesta au havia viscut a la zona, però es va extingir a Europa fa quatre-cents anys
Berta Aritgas Fontàs
Pau
Una vintena d'ibis ermitans han estat alliberats a Pau en el marc d'un projecte de recuperació impulsat per la Fundació Alive. Des del maig de l'any passat, els exemplars, provinents de diferents punts d'Europa, vivien en captivitat en un aviari dins del parc natural dels Aiguamolls de l'Empordà. El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, ha qualificat la jornada de "històrica i molt emocionant", ja que els ibis ermitans que havien habitat l'Empordà, però es van considerar extints del continent fa 400 anys. La fundació preveu continuar els alliberaments durant els pròxims 7 o 8 anys fins a consolidar una població estable, amb l'objectiu d'arribar a entre 30 i 40 parelles reproductores a l'Empordà.
