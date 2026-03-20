Gastronomia
Un taller de maridatge al celler Martin Faixó de Cadaqués fusiona vins del Cap de Creus amb xocolates, oli i sal artesana
L'activitat es fa aquest dissabte 21 de març, conduïda per especialistes i productors i vol posar en valor la qualitat i identitat dels productes locals
Una proposta que combina divulgació gastronòmica i experiència sensorial per entendre millor com el territori es reflecteix en allò que mengem i bevem
Aquest dissabte 21 de març, el celler Martin Faixó, situat a Perafita, Cadaqués, es converteix en l’escenari d’una proposta gastronòmica que proposa una immersió en els productes més representatius del territori. A les 11 del matí, té lloc un taller de maridatge que fusiona alguns dels productes més emblemàtics del territori: vins, xocolates artesanes, olis d’oliva i la característica sal de Taffoni. L’activitat posa el focus en la combinació de quatre elements gastronòmics clau: vins, xocolates artesanes, olis d’oliva i la singular sal de Taffoni, cadascun amb característiques pròpies que responen a les condicions climàtiques i geogràfiques de la zona. El taller està conduït per especialistes i productors com Laura Masramon, Lluís Regincós, David Tibau i Martín Faixó.
Fusió de sabors
El tast anirà més enllà de la simple degustació. Els assistents descobriran, per exemple, com un punt de sal pot modificar la percepció d’un vi, com l’oli pot transformar la textura i els matisos de la xocolata, o com els diferents productes es potencien mútuament. Els protagonistes del tast seran: Els vins i l’oli Verdal del celler Martín Faixó; Les xocolates artesanes seleccionades per Laura Masramon; L’oli d’ullastre, varietat autòctona mediterrània, presentat per David Tibau i la sal de Taffoni, una sal natural del Mar d’Amunt característica del litoral del Cap de Creus.
Els vins del celler, influïts per la tramuntana i la proximitat del mar, destaquen per la seva frescor i mineralitat. L’oli d’oliva, amb notes afruitades i herbàcies, aporta equilibri al conjunt, mentre que la xocolata artesana introdueix contrastos de textura i intensitat. La sal de Taffoni, formada de manera natural en cavitats rocoses, completa l’experiència amb un toc salí que intensifica els sabors sense amagar-los.
El taller esta conduït per Laura Masramon, Lluís Regincós i David Tibau, professionals amb una estreta vinculació amb el producte i el territori. El preu és de 20 euros i l'assistència es reserva per a un màxim de 25 participants.
- El xalet on Franco feia caceres secretes a Sant Llorenç de la Muga, a la venda per 540.000 euros
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
- El 'bon temps' a Catalunya durarà poc: la borrasca Therese activa una situació meteorològica perillosa a l' per mala mar
- Narcís Bardalet: 'Unes prostitutes em van dir: 'Ja hem acabat la feina i ens agradaria veure en Dalí embalsamat'
- El consell de l'economista Luis Garvía davant la guerra al Pròxim Orient: 'Recomano tenir efectiu per al supermercat, gasolina i medicaments
- L’ampliació dels cribratges de còlon fins als 74 anys farà augmentar en un 30% la població catalana cridada a participar
- “Sense formació, sense papers i plorant en silenci”: la història d’Isabel Faya dona veu a la precarietat de les cuidadores domiciliàries
- Pilar Mejías, mare de dos joves amb atàxia de Friedreich: 'L'Álvaro ja no pot menjar sol i la Marta no pot caminar