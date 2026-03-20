Serveis
Figueres carrega contra la "insolidaritat" dels quatre ajuntaments que no volen pagar el cost de l'aigua que reben
El consistori lamenta que alguns municipis de l'entorn "han deixat en desús els seus pous i captacions pròpies, en lloc de mantenir-les i invertir-hi per garantir la qualitat de l'aigua potable"
"No s'entén que ajuntaments com el del Far d'Empordà subministren aquesta aigua a grans empreses logístiques a un preu inferior al de la tarifa que paguen els ciutadans i empreses de Figueres"
L'Ajuntament de Figueres no s'ha quedat de braços plegats davant del recurs contenciós-administratiu que han presentat els ajuntaments de Vila-sacra, el Far d'Empordà, Fortià i Riumors pel preu que han de pagar pel cost de l'aigua que reben en alta per part de l'empresa plurimunicipal FISERSA. Els quatre pobles consideren que han patit una pujada desmesurada del preu, mentre que Figueres argumenta que no ha fet altra cosa que actualitzar les dades per a poder afrontar el seu cost real. Aquesta peculiar "guerra de l'aigua" empordanesa s'afegeix a la incomoditat creixent que manifesta la capital de l'Alt Empordà aquests darrers anys per la poca implicació d'alguns municipis de la seva àrea urbana en temes d'abast general.
En un dur i extens comunicat emès aquest divendres, l'Ajuntament de Figueres explica que ha actualitzat la tarifa del subministrament d’aigua en alta als municipis de l’entorn amb l’objectiu d’acostar-la al cost real del servei i garantir l’equilibri econòmic del sistema d’abastament. El consistori argumenta que "durant gairebé vint anys, la ciutat de Figueres, a través de la seva empresa pública de serveis, FISERSA SA, ha exercit la seva capitalitat de manera solidària i generosa amb els municipis de la comarca. En aquest període, el consistori ha posat a disposició dels pobles de l’entorn l’aigua i les infraestructures del sistema municipal, per poder-se nodrir d’aquesta, i ho ha fet a un preu molt inferior al cost real del servei. Només en els darrers 4 anys, Figueres ha deixat d'ingressar 1.019.659 euros per no haver actualitzat les tarifes del servei d’abastament d’aigua als pobles de la comarca. Aquesta diferència entre el cost real i el preu que es cobrava ha estat assumida injustament pel conjunt de la ciutadania de Figueres, que ha estat pagant l’aigua a un preu més elevat que els ciutadans dels pobles veïns".
Relat de la situació
Segons explica l'Ajuntament de Figueres, "l’ordenació tarifària del subministrament en alta es regeix i s’ha de regir pel principi jurídic i tècnic de recuperació de costos. La normativa vigent en matèria d’aigua, especialment la Directiva Marc de l’Aigua, estableix que les tarifes dels serveis han de permetre recuperar els costos econòmics associats al recurs. Això implica que el preu del servei ha de reflectir el cost real de captar, tractar i distribuir l’aigua".
Des dels inicis del sistema, fa gairebé 20 anys, Figueres afirma que el que pagaven els municipis de l’entorn no cobria la despesa real que suposa captar, tractar i distribuir l’aigua del sistema que prové de l'abastament des del pantà de Darnius-Boadella. Fins a l’ordenança aprovada per a l’any 2026, el preu de l’aigua per a aquests municipis mai no s’havia fixat en funció del seu cost real.
L’actual ordenança és la primera que acosta la tarifa al cost que suposa distribuir l’aigua del sistema de Figueres, tot i que encara no arriba a cobrir-lo completament, generant un dèficit de 37.207 € anuals per la prestació d'aquest servei als municipis veïns, segons la informació facilitada. Els ingressos procedents del subministrament d’aigua als municipis de l’entorn no arribava als 210.000 € anuals, i amb l’actualització de preus la recaptació prevista sense cobrir encara el cost total del servei serà de 461.000 euros.
Aprovat per la Comissió de Preus de Catalunya
El preu actualitzat de l’aigua va ser estudiat i aprovat per la Comissió de Preus de Catalunya abans de la tramitació de l’ordenança. A més, la norma es va tramitar amb total publicitat, transparència i exposició pública, seguint exactament el mateix procediment que s’aplica a qualsevol ordenança municipal i amb les mateixes garanties d’informació per a tots els interessats.
"L’actualització de la tarifa no respon a cap decisió improvisada, ni recaptatòria, ni afany d’enriquiment, sinó posar ordre, acostar el preu de l’aigua al cost del servei de subministrament d’aigua, que paguen tots els figuerencs amb els seus impostos. Es tracta d’una decisió necessària per corregir un desequilibri estructural acumulat al llarg dels anys i garantir la sostenibilitat del servei", diu l'Ajuntament de Figueres, el qual recorda que "l’aigua del sistema de Figueres hauria de funcionar com un recurs en cas d'emergència o suport, i no com una font ordinària d’abastament d’aigua. Així ho estableix el Pla de sequera aprovat pel Ple municipal i tramitat davant l’Agència Catalana de l’Aigua, que incentiva l’ús de fonts pròpies, la millora de captacions locals a través de pous, la reducció de pèrdues i una gestió més eficient del recurs, com Figueres ha estat treballant durant l’episodi de sequera amb la recerca d’aigua freàtica, el sanejament d'aigua i la millora de la gestió d’aquesta.
"Alguns municipis de l’entorn que reben l’aigua de la xarxa de Figueres han deixat en desús, en alguns casos des de fa molts anys, els seus pous i captacions pròpies, en lloc de mantenir-les i invertir-hi per garantir la qualitat de l’aigua potable"
El consistori denuncia obertament que "malgrat això, alguns municipis de l’entorn que reben l’aigua de la xarxa de Figueres han deixat en desús, en alguns casos des de fa molts anys, els seus pous i captacions pròpies, en lloc de mantenir-les i invertir-hi per garantir la qualitat de l’aigua potable. Captar i distribuir aigua de pous és més econòmic que fer-ho a partir d’aigua superficial procedent d’embassaments, però requereix manteniment, inversió i una gestió continuada de la xarxa. Altres municipis, com Vilafant o Santa Llogaia, fa anys que mantenen aquest model i utilitzen la xarxa de Figueres només com a recurs de suport en cas d’avaries o situacions imprevistes, o Vilamalla, que recentment ha invertit en els seus pous".
Tot i que les darreres pluges ens han permès tenir bones reserves d’aigua, el comunicat de Figueres adverteix: "No podem oblidar els gairebé tres anys de sequera extrema que hem patit, i que l'aigua és un recurs escàs i és la responsabilitat de tots preservar-la. Per aquest motiu no s’entén que ajuntaments com el del Far d'Empordà subministren aquesta aigua del sistema de Figueres a grans empreses logístiques amb beneficis multimilionaris, a un preu inferior al de la tarifa que paguen els ciutadans i empreses de Figueres".
Per cada m3 d’aigua, Figueres fins ara cobrava al Far 0,5443 euros , i aquest la venia a aquests operadors logístics i als veïns, fet que provoca que s’obtinguin beneficis venent l’aigua del sistema de Figueres.
Aquest fet provoca la paradoxa que una empresa del polígon de Figueres que tingui un consum de 555 m3 al trimestre, paga 596,85 euros (al trimestre); i una empresa del polígon del Far utilitzant la mateixa aigua del sistema de Figueres, paga 446,82 euros al trimestre, és a dir un 25% menys.
Estudi jurídic per reclamar endarreriments
L’Ajuntament de Figueres avança que està "estudiant jurídicament" la possibilitat de reclamar als municipis que han presentat aquest recurs al TSJC, els imports que s’han deixat de percebre en els darrers quatre anys abans de l’actualització de les tarifes del servei d’abastament d’aigua".
L’alcalde, Jordi Masquef, considera que "des de l’Ajuntament de Figueres tenim la responsabilitat de vetllar i defensar els interessos dels figuerencs, posant ordre a aquesta situació històricament injusta. Figueres ha de fer front a moltes necessitats, i a les externalitats negatives que suposa ser la capital de la comarca, però això suposa haver de pagar la festa de municipis veïns que no han d’atendre ni prestar els serveis que ha de prestar Figueres sense els recursos necessaris per a poder fer-ho amb uns serveis públics de qualitat com es mereixen els figuerencs".
Subscriu-te per seguir llegint
- El xalet on Franco feia caceres secretes a Sant Llorenç de la Muga, a la venda per 540.000 euros
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
- El 'bon temps' a Catalunya durarà poc: la borrasca Therese activa una situació meteorològica perillosa a l' per mala mar
- Narcís Bardalet: 'Unes prostitutes em van dir: 'Ja hem acabat la feina i ens agradaria veure en Dalí embalsamat'
- El consell de l'economista Luis Garvía davant la guerra al Pròxim Orient: 'Recomano tenir efectiu per al supermercat, gasolina i medicaments
- L’ampliació dels cribratges de còlon fins als 74 anys farà augmentar en un 30% la població catalana cridada a participar
- Pilar Mejías, mare de dos joves amb atàxia de Friedreich: 'L'Álvaro ja no pot menjar sol i la Marta no pot caminar
- Aida Casanova, advocada de família: “El permís per hospitalització no ha de començar el dia de l'ingrés”