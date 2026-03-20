Marxandatge
El Barçà obrirà "molt aviat" una botiga oficial al Gran Jonquera
La vinculació entre el centre comercial i el club blaugrana no és fortuïta: el seu propietari, Antonio Escudero, ha format part de la junta de Joan Laporta fins a les darreres eleccions
El Barça obrirà pròximament una botiga al centre comercial Gran Jonquera, on es vendrà el marxandatge oficial del club blaugrana. Segons han anunciat des del mateix centre, la inauguració oficial es farà "molt aviat".
Escudero i el Barça
L’arribada d’aquest nou espai comercial al Gran Jonquera no és casual. Cal recordar que Antonio Escudero, propietari del centre comercial, va ser vicepresident de l’àrea social de la junta de Joan Laporta al Barça fins al 9 de febrer, quan va deixar el càrrec arran del procés electoral al club.
Abans de les eleccions, Joan Laporta va presentar la seva candidatura i l’equip que l’acompanyava en la cursa per ser reelegit president del FC Barcelona, entre els quals figura Escudero. Tot apunta que formarà part de la nova junta de Joan Laporta, tot i que el club encara no n’ha formalitzat públicament la composició definitiva al web oficial.
També cal destacar la relació d’amistat entre Joan Laporta, president del Barça, i Antonio Escudero. Aquesta sintonia ja es va evidenciar el 10 d’octubre de 2024, quan Laporta va assistir a la inauguració de l’ampliació el Gran Jonquera.
