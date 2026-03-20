El Barçà obrirà "molt aviat" una botiga oficial al Gran Jonquera

La vinculació entre el centre comercial i el club blaugrana no és fortuïta: el seu propietari, Antonio Escudero, ha format part de la junta de Joan Laporta fins a les darreres eleccions

Joan Laporta, va assistir a la inauguració de l’ampliació el Gran Jonquera, el 10 d’octubre de 2024.

Joan Laporta, va assistir a la inauguració de l’ampliació el Gran Jonquera, el 10 d’octubre de 2024. / Josep Ribas

Redacció

Redacció

La Jonquera

El Barça obrirà pròximament una botiga al centre comercial Gran Jonquera, on es vendrà el marxandatge oficial del club blaugrana. Segons han anunciat des del mateix centre, la inauguració oficial es farà "molt aviat".

Escudero i el Barça

L’arribada d’aquest nou espai comercial al Gran Jonquera no és casual. Cal recordar que Antonio Escudero, propietari del centre comercial, va ser vicepresident de l’àrea social de la junta de Joan Laporta al Barça fins al 9 de febrer, quan va deixar el càrrec arran del procés electoral al club.

Abans de les eleccions, Joan Laporta va presentar la seva candidatura i l’equip que l’acompanyava en la cursa per ser reelegit president del FC Barcelona, entre els quals figura Escudero. Tot apunta que formarà part de la nova junta de Joan Laporta, tot i que el club encara no n’ha formalitzat públicament la composició definitiva al web oficial.

Notícies relacionades

També cal destacar la relació d’amistat entre Joan Laporta, president del Barça, i Antonio Escudero. Aquesta sintonia ja es va evidenciar el 10 d’octubre de 2024, quan Laporta va assistir a la inauguració de l’ampliació el Gran Jonquera.

  1. El xalet on Franco feia caceres secretes a Sant Llorenç de la Muga, a la venda per 540.000 euros
  2. Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
  3. El 'bon temps' a Catalunya durarà poc: la borrasca Therese activa una situació meteorològica perillosa a l' per mala mar
  4. Narcís Bardalet: 'Unes prostitutes em van dir: 'Ja hem acabat la feina i ens agradaria veure en Dalí embalsamat'
  5. El consell de l'economista Luis Garvía davant la guerra al Pròxim Orient: 'Recomano tenir efectiu per al supermercat, gasolina i medicaments
  6. L’ampliació dels cribratges de còlon fins als 74 anys farà augmentar en un 30% la població catalana cridada a participar
  7. Pilar Mejías, mare de dos joves amb atàxia de Friedreich: 'L'Álvaro ja no pot menjar sol i la Marta no pot caminar
  8. Aida Casanova, advocada de família: “El permís per hospitalització no ha de començar el dia de l'ingrés”

Figueres carrega contra la "insolidaritat" dels quatre ajuntaments que no volen pagar el cost de l'aigua que reben

Figueres carrega contra la "insolidaritat" dels quatre ajuntaments que no volen pagar el cost de l'aigua que reben

El lloguer mitjà a Figueres s'apuja a 580 euros i la regulació de preus fa que trobar pis sigui "gairebé impossible"

El lloguer mitjà a Figueres s'apuja a 580 euros i la regulació de preus fa que trobar pis sigui "gairebé impossible"

El Govern rebaixarà al 10% l’IVA dels combustibles per frenar l’escalada de preus

El Govern rebaixarà al 10% l’IVA dels combustibles per frenar l’escalada de preus

Un donant de semen transmet una malaltia minoritària a tres persones a Catalunya: "Potser n’hi ha més, però no ho sabem"

Un donant de semen transmet una malaltia minoritària a tres persones a Catalunya: "Potser n’hi ha més, però no ho sabem"

Cap de setmana de contrastos: la predicció del Meteocat per a Catalunya

Cap de setmana de contrastos: la predicció del Meteocat per a Catalunya

El Barçà obrirà "molt aviat" una botiga oficial al Gran Jonquera

El Barçà obrirà "molt aviat" una botiga oficial al Gran Jonquera

Els experts coincideixen: si et jubiles més tard cobraràs fins a 120 euros més de pensió cada mes

Els experts coincideixen: si et jubiles més tard cobraràs fins a 120 euros més de pensió cada mes

Un assaig revela que un nou medicament, l'axitinib, aconsegueix frenar l'avenç de tumors neuroendocrins

Un assaig revela que un nou medicament, l'axitinib, aconsegueix frenar l'avenç de tumors neuroendocrins
