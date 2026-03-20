Successos
Retencions quilomètriques a l'AP-7 per un accident amb un cotxe bolcat a Biure, en sentit França
En el xoc s’hi han vist implicats dos turismes i les primeres informacions apunten a dos ferits
L’autopista AP-7 s'ha hagut de tallar durant més d'una hora aquest divendres a l’altura de Biure per un accident de trànsit i ha generat retencions quilomètriques.
El sinistre s’ha produït poc abans de dos quarts de deu del matí, al punt quilomètric 16 de l’AP-7, dins el terme de Biure i molt a prop del terme de Pont de Molins, en sentit França.
Segons les primeres informacions, en l’accident s’hi han vist implicats dos turismes i un dels vehicles ha acabat bolcat al mig de la via, fet que ha obligat a tallar la circulació.
De moment, el Servei Català de Trànsit apunta que hi ha dos ferits, tot i que encara se’n desconeix l’estat. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Mossos d’Esquadra de Trànsit, del SEM i dels Bombers.
La carretera s’ha reobert cap a dos quarts d’onze del matí, tot i que s’ha mantingut un carril tallat. La incidència provoca retencions quilomètriques a la zona, que arriben fins als tres quilòmetres i s’allarguen fins a Cabanes.
Subscriu-te per seguir llegint
