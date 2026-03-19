Obres de millora
Roses repara el camí de Montjoi a Jóncols després dels desperfectes per la pluja
Les obres han suposat una inversió de 40.914 euros i han anat més enllà del manteniment habitual
L'Ajuntament de Roses està duent a terme tasques d'arranjament del camí de Montjoi a Jóncols després de detectar diferents trams malmesos pels episodis de pluja del darrer any, que havien afectat les condicions de circulació d'aquesta via de comunicació entre diversos espais del Cap de Creus.
"Aquesta actuació era necessària per garantir la seguretat i la mobilitat en unes condicions òptimes en un entorn natural sensible com aquest. Els episodis de pluja del darrer any han provocat desperfectes a causa dels escorrancs d’aigua i de la formació de basses que dificultaven la circulació, tant dels veïns com dels serveis públics, per la qual cosa es requeria una intervenció més profunda que el manteniment habitual", explica el regidor d'Infraestructures i Serveis Públics de Roses, Lluís Espada, sobre uns treballs que tenen un cost de 40.914 euros.
En aquest sentit, enguany a banda de l'esplanada de terra que l'empresa municipal Rosersa duu a terme periòdicament, enguany s'ha encarregat a una empresa especialitzada la recuperació dels trams malmesos, amb la maquinària pesant necessària per executar els treballs.
En concret, les actuacions consisteixen en l'extracció de material de les vores del camí per donar pendents i facilitar la sortida de l'aigua, la recuperació del material granular existent per formar una capa base estesa, l'anivellament i compactació dels trams malmesos i l'extracció de roca viva en alguns punts on cal actuar.
Segons la previsió municipal, els treballs finalitzaran a finals d'aquest mes de març, amb l'objectiu de retornar la pista a les condicions necessàries per garantir la seguretat de la circulació.
Un camí transitat
Cal recordar que, amb una longitud aproximada de 6.300 metres, el camí públic de Montjoi a Jóncols és una de les vies principals del Parc Natural del Cap de Creus i l'únic nexe de comunicació entre diversos nuclis habitats de Roses. Això es tradueix en un trànsit intens durant la temporada turística, al qual cal sumar la circulació, durant tot l'any, del camió de recollida d'escombraries, vehicles particulars i altres serveis públics que hi accedeixen regularment.
