Solidaritat
L'ONG Salut Empordà Cooperació dona suport a prop de 200 persones de l'Alt Empordà durant el 2025
L’entitat ha consolidat el seu impacte social durant el darrer any amb la posada en marxa de dos nous projectes de salut al Senegal i la continuïtat de les iniciatives locals
L’ONG Salut Empordà Cooperació (SEC), entitat a l’empara de la Fundació Salut Empordà (FSE), va donar suport durant el 2025 a prop de 200 persones de l’Alt Empordà a través dels seus projectes locals, segons recull la memòria d’activitat de l’any passat. El document assenyala aquest període com una etapa de creixement, marcada per la inversió en infraestructures sanitàries i alimentàries al Senegal i per la continuïtat i consolidació dels tres projectes que l’entitat manté en marxa a la comarca.
En l’àmbit local, el SEC ha mantingut el suport als col·lectius més vulnerables amb tres línies de treball. D’una banda, el projecte de préstec de material ortopèdic ha beneficiat 160 persones. De l’altra, l’ajut per a medicació ha permès que 14 persones amb pocs recursos poguessin seguir els seus tractaments farmacològics gràcies a la col·laboració de set farmàcies de Figueres, Empuriabrava, Castelló d’Empúries, Roses i l’Escala, amb el suport del Col·legi de Farmacèutics de Girona. També, en col·laboració amb l’associació APIP-ACAM, s’han format cinc dones en primers auxilis dins del projecte de formació de persones cuidadores.
A més, durant el 2025 l’entitat ha fet una donació d’aliments per a infants petits a La Xarxa, una iniciativa de suport mutu adreçada a persones en situació d’extrema precarietat a l’Alt Empordà. En concret, hi ha aportat llet d’inici, llet sense lactosa, farinetes d’arròs i tetines unidosi per a llet d’inici.
Projectes al Senegal
En l’àmbit del compromís internacional, el SEC ha executat durant el 2025 dos projectes estratègics al Senegal a partir de les necessitats identificades sobre el terreny l’any 2022. El primer s’ha desenvolupat al centre de salut de Dimar Wallo, on s’han destinat 9.000 euros a la rehabilitació i ampliació de l’edifici, la millora de la farmàcia i de les sales d’espera, l’arribada d’aigua corrent i la donació de material hospitalari, com una autoclau i material quirúrgic. Segons l’entitat, aquesta actuació beneficia directament unes 2.000 persones.
La segona iniciativa impulsada al Senegal ha estat un hort comunitari gestionat exclusivament per dones a la localitat de Bingel Seno. El projecte té com a objectiu millorar l’estat nutricional infantil i generar ingressos amb la venda dels excedents. Amb un cost de 5.000 euros, s’hi ha instal·lat un sistema de reg gota a gota i una tanca perimetral, amb benefici per a 70 famílies de la zona.
D’altra banda, el SEC també ha impulsat una campanya de recollida econòmica per fer arribar fons a l’entitat Holy Family Parish, que treballa sobre el terreny a Gaza davant la crisi humanitària que es viu a la zona. Aquesta comunitat gestiona un centre d’acollida per a infants, persones grans i persones amb diversitat funcional. En total, Salut Empordà Cooperació hi ha destinat una donació de 1.500 euros.
Segons la memòria del SEC, l’execució d’aquests projectes ha estat possible gràcies al suport econòmic de diverses empreses, institucions i administracions, com la Funerària Vicens de Figueres, l’Ajuntament de Figueres, l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, el Dipsalut de la Diputació de Girona, el Col·legi de Farmacèutics de Girona i el Col·legi de Metges de Girona, a més de les donacions de particulars.
